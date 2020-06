Para além do hardware que tem presente, uma grande parte das funcionalidades dos Tesla depende do software que tem presente. A empresa de Elon Musk sabe desenvolver as novidades com base nesta plataforma, cada vez mais evoluída.

É assim normal vermos chegar novidades a este carro elétrico depois de uma atualização. Estas são preparadas para corrigir falhas, mas também para melhorar a sua utilização. A mais recente trouxe uma funcionalidade esperada. Agora é simples emprestar o carro a um amigo ou familiar.

Novo software da Tesla traz uma novidade

Os planos da Tesla para o futuro dos seus carros elétricos são bem conhecidos. A marca quer criar uma frota de táxis com os carros que tem nas estradas, garantindo assim uma nova área de negócio e até uma utilidade maior para estes.

Para isso tem em desenvolvimento as capacidades de condução autónoma, para dar uma liberdade ainda maior. Enquanto estas não chegam, mostram algumas utilidades importantes. Agora, e com a simplicidade que se esperava, os Tesla podem ser emprestados.

Mais simples emprestar um carro elétrico da marca

A novidade veio com a última atualização do software dos seus carros, que passaram a ter a possibilidade de ser emprestados. Bom um simples registo, estes podem assim ser delegados a quem for pretendido.

Com um máximo de 5 condutores adicionais, estes ficam registados nos serviços da Tesla e podem assim ter as permissões necessárias. Isto leva a que possam também ter a app instalada e com ela gerir o acesso a funcionalidades do carro, com se dos donos se tratasse.

Uma melhoria que será alargada a todos

Por agora, esta funcionalidade parece estar limitada aos condutores apenas nos EUA. Não se sabe se será eventualmente alargada a outros mercados, mas espera-se que esteja ainda em testes, para depois ser generalizada a todos os carros elétricos.

Mais uma vez a Tesla mostra que com uma simples atualização do seu software consegue trazer novidades importantes aos seus carros elétricos. Esta partilha vem assim abrir caminho para outros futuros e para mais poderem usar um único veículo.