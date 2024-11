Atrasada na corrida dos elétricos, Ford vai cortar 4000 postos de trabalho na Europa

Na Europa há mais de 100 anos, a Ford está a cortar 4000 postos de trabalho, num momento em que a corrida global dos carros elétricos está a ganhar ainda mais força.

A cortar mais 4000 postos de trabalho na Europa, a Ford adianta que um mercado de carros elétricos "altamente disruptivo" e a nova concorrência estão a causar perdas significativas na região.

Este anúncio da Ford surge no momento em que a principal fabricante de veículos elétricos da China, a BYD, está a recuperar rapidamente o seu atraso nas entregas globais e a crescer "a dados vistos".

Nos últimos anos, num contexto "altamente perturbador" de novos concorrentes de veículos elétricos, a Ford registou "perdas significativas".

No âmbito da sua reestruturação, a empresa planeia reduzir 4000 postos de trabalho na Europa até ao final de 2027. A fabricante justificou esta ação com a "fraca situação económica" e a procura "inferior à prevista" de carros elétricos.

Os cortes previstos afetarão, principalmente, a Alemanha e o Reino Unido. Num comunicado de imprensa, a Ford informou que os outros mercados europeus registarão "reduções mínimas".

Numa carta dirigida ao Governo alemão, o diretor financeiro da Ford, John Lawler, reiterou o compromisso da empresa para com a Europa e o objetivo de emissões para 2035. No entanto, lançou, também, um apelo urgente à ação para que todas as partes interessadas trabalhem em conjunto para fazer avançar a transição.

O que nos falta na Europa e na Alemanha é uma agenda política clara e inequívoca para fazer avançar a mobilidade eletrónica, como investimentos públicos em infraestruturas de carregamento, incentivos significativos para ajudar os consumidores a fazerem a transição para veículos eletrificados, melhoria da competitividade dos custos para as fabricantes e maior flexibilidade no cumprimento dos objetivos de conformidade com as emissões de CO2.

Apesar da reestruturação, a Ford continua a querer manter a sua posição relevante na Europa. Aliás, a próxima geração de veículos Ford para a Europa será "definida por software" com um design "diferenciado".