Com a chegada do frio e da chuva, há um componente do automóvel que merece especial atenção: as escovas limpa-para-brisas. Muitas vezes esquecidas na manutenção, são fundamentais para garantir uma boa visibilidade e uma condução segura.

Se as escovas deixam riscos no vidro, fazem barulho ou já não conseguem remover corretamente a água, poderá estar na altura de as substituir.

5 sinais de que deve trocar as escovas

Existem alguns sintomas que indicam que as escovas estão desgastadas:

Deixam riscos no vidro: continuam a existir linhas de água ou zonas por limpar depois de várias passagens.

continuam a existir linhas de água ou zonas por limpar depois de várias passagens. Fazem barulho: rangem, chiam ou saltam durante o funcionamento.

rangem, chiam ou saltam durante o funcionamento. Não limpam uniformemente: deixam manchas ou zonas molhadas no para-brisas.

deixam manchas ou zonas molhadas no para-brisas. A borracha apresenta fissuras: está ressequida, deformada ou com pequenas partes em falta.

está ressequida, deformada ou com pequenas partes em falta. Perderam eficácia: já não conseguem remover rapidamente a água durante a chuva.

De quanto em quanto tempo devemos trocar?

Como referência, recomenda-se verificar regularmente as escovas e considerar a sua substituição a cada 6 a 12 meses. A durabilidade depende da qualidade, utilização e exposição ao sol, calor, frio e gelo.

Durante o inverno, há ainda um cuidado importante: nunca ligue as escovas quando estão coladas ao para-brisas pelo gelo. Pode danificar a borracha e sobrecarregar o motor. Utilize um raspador ou um produto descongelante adequado.

Como prolongar a vida das escovas?

Limpe regularmente as borrachas com um pano húmido.

Mantenha o para-brisas limpo.

Evite utilizar as escovas com o vidro seco.

Utilize líquido limpa-vidros adequado.

Nunca force as escovas quando existe gelo.

As escovas limpa-para-brisas são um elemento simples, mas essencial para a segurança rodoviária. Antes dos meses mais frios e chuvosos, faça uma verificação. Se deixam riscos ou já não removem eficazmente a água, não adie a substituição.