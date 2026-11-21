Atenção às escovas limpa-para-brisas do carro! Saiba quanto tem de as trocar
Com a chegada do frio e da chuva, há um componente do automóvel que merece especial atenção: as escovas limpa-para-brisas. Muitas vezes esquecidas na manutenção, são fundamentais para garantir uma boa visibilidade e uma condução segura.
Se as escovas deixam riscos no vidro, fazem barulho ou já não conseguem remover corretamente a água, poderá estar na altura de as substituir.
5 sinais de que deve trocar as escovas
Existem alguns sintomas que indicam que as escovas estão desgastadas:
- Deixam riscos no vidro: continuam a existir linhas de água ou zonas por limpar depois de várias passagens.
- Fazem barulho: rangem, chiam ou saltam durante o funcionamento.
- Não limpam uniformemente: deixam manchas ou zonas molhadas no para-brisas.
- A borracha apresenta fissuras: está ressequida, deformada ou com pequenas partes em falta.
- Perderam eficácia: já não conseguem remover rapidamente a água durante a chuva.
De quanto em quanto tempo devemos trocar?
Como referência, recomenda-se verificar regularmente as escovas e considerar a sua substituição a cada 6 a 12 meses. A durabilidade depende da qualidade, utilização e exposição ao sol, calor, frio e gelo.
Durante o inverno, há ainda um cuidado importante: nunca ligue as escovas quando estão coladas ao para-brisas pelo gelo. Pode danificar a borracha e sobrecarregar o motor. Utilize um raspador ou um produto descongelante adequado.
Como prolongar a vida das escovas?
- Limpe regularmente as borrachas com um pano húmido.
- Mantenha o para-brisas limpo.
- Evite utilizar as escovas com o vidro seco.
- Utilize líquido limpa-vidros adequado.
- Nunca force as escovas quando existe gelo.
As escovas limpa-para-brisas são um elemento simples, mas essencial para a segurança rodoviária. Antes dos meses mais frios e chuvosos, faça uma verificação. Se deixam riscos ou já não removem eficazmente a água, não adie a substituição.
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