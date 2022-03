Atenção às burlas com carros elétricos em Portugal

O Portal da Queixa identificou a existência de um novo esquema de burla associado à compra de carros elétricos. Segundo o portal, o esquema de burla acontece particularmente com os veículos da marca Renault Zoe.

Nos últimos dias, chegaram à plataforma várias reclamações de consumidores a denunciar a mesma situação. Saiba como funciona este esquema que envolve carros elétricos.

Carros Elétricos estão a ser vendidos com bateria de aluguer...

Já apelidado como “burla dos elétricos”, o alegado esquema baseia-se na compra, em segunda mãe, do modelo Zoe da Renault a partir de anúncios aparentemente fidedignos, que afirmam de forma clara que o carro contém bateria própria, mas que o comprador constata - após a aquisição da viatura - que afinal, a bateria é de aluguer, obrigando a mais despesas e investimento.

Segundo as queixas registadas no Portal da Queixa, os consumidores compram o carro elétrico com a bateria incorporada, mas só posteriormente percebem que a mesma é de aluguer e que têm pagamentos em falta em relação ao contrato da mesma. Segundo alertam os compradores lesados, o facto é supostamente encoberto no momento da compra, e o consumidor só percebe no momento em que tentam carregar o carro e não conseguem.

O caso tem gerado polémica e já envolveu a própria marca, que tem contactado os lesados no sentido de esclarecer a situação.

Comunicação inexistente ou escassa, dificuldade em obter respostas sobre contratos que não correspondem à verdade ou mesmo acusações de burla, são os principais motivos das reclamações dos consumidores - via Portal da Queixa -, dirigidas ao stand de automóveis E-Drive relativamen te à compra de veículos elétricos Renault Zoe.