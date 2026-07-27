PplWare Mobile

Atenção ao roubo de catalisadores dos carros! Furtos aumentam em Portugal

· Motores/Energia 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. PorcoDoPunjab says:
    27 de Julho de 2026 às 21:39

    O que é que se pode fazer para evitar isto quando se sabe que o tribunal mete cá fora de imediato esta escumalha?
    A impunidade é total e eles sabem por isso fazem quase à descarada.
    A única coisa que pode correr mal é apanhar um maluco que lhe pregue um tiro, porque se for a polícia a deter e ir a tribunal, é para rir.
    O outro do Porto foi apanhado umas 50 vezes e era sempre solto.
    É o país que temos…

    Responder
  2. Joao Ptt says:
    27 de Julho de 2026 às 21:49

    A menos que o veículo esteja fechado em uma garagem segura com estrutura física realmente segura e sistemas de detecção de intrusão, vídeo-vigilância, cortina de névoa de segurança com marcadores de DNA que se mantêm na pessoa durante semanas… não estou bem a ver como vão parar este tipo de furtos.

    Especialmente porque não metem os ladrões isolados do resto da sociedade por tanto tempo quanto o necessário até que estejam reabilitados… mesmo que condenem alguém a (faz de conta) 10 anos, daqui a 6 anos quando sair (raramente ou nunca alguém cumpre a totalidade da pena) vai voltar ao mesmo, que passar tempo em uma prisão por si só não muda ninguém para ser melhor pessoa, a menos que a pessoa decida por ela mesma ser uma pessoa mais correcta… para alguns o susto de ir para uma prisão pode ser o suficiente, outros podem demorar semanas/ meses/ anos, e outros nunca vão mudar estejam na prisão o tempo que estiverem… estes últimos nunca deveriam sair da prisão.

    Responder
  3. Danny says:
    27 de Julho de 2026 às 21:54

    Tanto trabalho e alguns já vinha vazio

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube