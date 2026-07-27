Atenção ao roubo de catalisadores dos carros! Furtos aumentam em Portugal
O roubo de catalisadores e de outros componentes automóveis continua a aumentar em Portugal. Dados divulgados pela GNR revelam que, durante o primeiro semestre de 2026, os números dispararam.
Segundo dados das autoridades, foram registadas 685 ocorrências, o que representa um crescimento de 18,7% face ao mesmo período do ano passado. Em média, são quase quatro furtos por dia.
Segundo a Guarda Nacional Republicana, o principal objetivo dos criminosos não é reutilizar ou vender os catalisadores, mas sim extrair os metais preciosos existentes no seu interior, como platina, paládio e ródio, cujo elevado valor nos mercados internacionais continua a alimentar este tipo de criminalidade.
Roubo de catalisadores: Setúbal lidera a lista
Entre janeiro e junho, a GNR registou:
- 685 furtos de acessórios ou componentes automóveis (mais 108 do que em 2025);
- 178 processos-crime relacionados especificamente com o furto de catalisadores.
Os distritos com maior número de ocorrências foram:
- Setúbal: 135 casos;
- Porto: 113 casos;
- Lisboa: 93 casos;
- Aveiro: 59 casos.
As autoridades destacam ainda aumentos expressivos em distritos do interior, como Portalegre (+200%) e Viseu (+150%). Leiria teve um aumento de 71%, um indicador de que as redes criminosas estão a expandir a sua área de atuação para além dos grandes centros urbanos.
A GNR aconselha os proprietários a adotarem algumas medidas preventivas:
- Estacionar, sempre que possível, em locais fechados ou bem iluminados;
- Instalar sistemas de videovigilância ou alarmes;
- Evitar deixar o veículo durante longos períodos em zonas isoladas;
- Reportar de imediato movimentos suspeitos às autoridades.
O que é que se pode fazer para evitar isto quando se sabe que o tribunal mete cá fora de imediato esta escumalha?
A impunidade é total e eles sabem por isso fazem quase à descarada.
A única coisa que pode correr mal é apanhar um maluco que lhe pregue um tiro, porque se for a polícia a deter e ir a tribunal, é para rir.
O outro do Porto foi apanhado umas 50 vezes e era sempre solto.
É o país que temos…
A menos que o veículo esteja fechado em uma garagem segura com estrutura física realmente segura e sistemas de detecção de intrusão, vídeo-vigilância, cortina de névoa de segurança com marcadores de DNA que se mantêm na pessoa durante semanas… não estou bem a ver como vão parar este tipo de furtos.
Especialmente porque não metem os ladrões isolados do resto da sociedade por tanto tempo quanto o necessário até que estejam reabilitados… mesmo que condenem alguém a (faz de conta) 10 anos, daqui a 6 anos quando sair (raramente ou nunca alguém cumpre a totalidade da pena) vai voltar ao mesmo, que passar tempo em uma prisão por si só não muda ninguém para ser melhor pessoa, a menos que a pessoa decida por ela mesma ser uma pessoa mais correcta… para alguns o susto de ir para uma prisão pode ser o suficiente, outros podem demorar semanas/ meses/ anos, e outros nunca vão mudar estejam na prisão o tempo que estiverem… estes últimos nunca deveriam sair da prisão.
Tanto trabalho e alguns já vinha vazio