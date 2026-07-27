Atenção ao roubo de catalisadores dos carros! Furtos aumentam em Portugal

O roubo de catalisadores e de outros componentes automóveis continua a aumentar em Portugal. Dados divulgados pela GNR revelam que, durante o primeiro semestre de 2026, os números dispararam.

Segundo dados das autoridades, foram registadas 685 ocorrências, o que representa um crescimento de 18,7% face ao mesmo período do ano passado. Em média, são quase quatro furtos por dia.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o principal objetivo dos criminosos não é reutilizar ou vender os catalisadores, mas sim extrair os metais preciosos existentes no seu interior, como platina, paládio e ródio, cujo elevado valor nos mercados internacionais continua a alimentar este tipo de criminalidade.

Roubo de catalisadores: Setúbal lidera a lista

Entre janeiro e junho, a GNR registou:

685 furtos de acessórios ou componentes automóveis (mais 108 do que em 2025);

178 processos-crime relacionados especificamente com o furto de catalisadores.

Os distritos com maior número de ocorrências foram:

Setúbal: 135 casos;

Porto: 113 casos;

Lisboa: 93 casos;

Aveiro: 59 casos.

As autoridades destacam ainda aumentos expressivos em distritos do interior, como Portalegre (+200%) e Viseu (+150%). Leiria teve um aumento de 71%, um indicador de que as redes criminosas estão a expandir a sua área de atuação para além dos grandes centros urbanos.

A GNR aconselha os proprietários a adotarem algumas medidas preventivas: