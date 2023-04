Atenção à velocidade! Operação da GNR está na estrada

Depois do período da Páscoa que registou um número de vítimas recorde, a GNR vai voltar a ter uma fiscalização ativa. A GNR estará nas estradas entre 17 e 23 de abril, e irá controlar a velocidade em todo o território continental.

Operação da GNR está enquadrada na Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol)

De acordo com as informações da autoridade, o objetivo é controlar a velocidade em todo o território, mas principalmente nas zonas com mais sinistralidade e infrações.

No comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que esta operação está enquadrada na Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), "organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias."

Desde 2021 que GNR faz parte deste grupo internacional, "passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização". Acima de tudo, com esta operação, a força de segurança procura "sensibilizar a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas".

Segundo as informações, em 2022, a GNR registou 3816 acidentes fruto de velocidade excessiva e excesso de velocidade, num total de 78896 acidentes. No mesmo ano 119651 infrações foram registadas.