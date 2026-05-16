Atenção a este radar! Multou 7.526 condutores em Portugal

Um único radar de controlo de velocidade foi responsável por 7.526 autos de contraordenação. Saiba onde se localizar esta "máquina" de fazer dinheiro.

Radar está instalado na EN6

O caso remete para a EN6 – Avenida Marginal, uma das estradas mais movimentadas da região de Lisboa, que liga Algés a Cascais, passando por zonas como Oeiras, Carcavelos e Estoril.

Com tráfego intenso diário, atravessamentos pedonais frequentes e forte presença de ciclistas, a Marginal é considerada uma das vias mais sensíveis do país em termos de segurança rodoviária.

Apesar de ter limite reduzido para 50 km/h, um único ponto de controlo de velocidade registou 7.526 infrações por excesso de velocidade.

s dados registados na Avenida Marginal são mais um sinal claro de que o excesso de velocidade continua a ser um problema persistente, mesmo em zonas amplamente sinalizadas e fiscalizadas.