Atenção à correia de distribuição do seu veículo
A correia de distribuição é um dos componentes mais importantes do motor de um automóvel. Apesar de estar escondida e passar despercebida à maioria dos condutores, a sua falha pode resultar numa das avarias mais dispendiosas que um veículo pode sofrer.
O que é a correia de distribuição?
A correia de distribuição é responsável por sincronizar o movimento da cambota com o veio de excêntricos, garantindo que as válvulas do motor abrem e fecham no momento exato em que os pistões se movimentam.
Em termos simples, é ela que mantém o motor a funcionar de forma sincronizada. Se essa sincronização falhar, os componentes internos podem colidir entre si, provocando danos graves.
Quando deve ser substituída?
Não existe uma regra universal. O intervalo de substituição depende da marca, modelo e motorização do veículo.
De forma geral, os fabricantes recomendam a troca entre:
- 60.000 e 120.000 quilómetros;
- 5 a 10 anos de utilização.
Mesmo que o veículo percorra poucos quilómetros, o envelhecimento natural da borracha pode comprometer a integridade da correia.
A recomendação mais segura é consultar o manual do fabricante e respeitar os intervalos definidos.
Ao contrário de outros componentes, a correia de distribuição raramente apresenta sintomas evidentes antes de falhar.
Existem sinais de desgaste?
No entanto, alguns sinais podem indicar problemas:
- Ruídos anormais vindos do motor;
- Dificuldade em ligar o veículo;
- Vibrações excessivas;
- Perda de desempenho do motor;
- Fugas de óleo junto da zona da distribuição.
Ainda assim, muitas correias partem sem qualquer aviso prévio.
O que acontece se a correia partir?
As consequências dependem do tipo de motor, mas na maioria dos casos os danos são significativos.
Quando a correia parte:
- O motor perde imediatamente a sincronização;
- Os pistões continuam em movimento;
- As válvulas ficam em posições incorretas;
- Pistões e válvulas podem colidir.
O resultado pode incluir:
- Válvulas empenadas;
- Pistões danificados;
- Cabeça do motor destruída;
- Necessidade de reconstrução completa do motor.
Em situações mais graves, o custo da reparação pode ultrapassar vários milhares de euros, tornando economicamente inviável a recuperação do veículo.
Em Portugal, a substituição da correia de distribuição pode custar entre 250 e 500 euros em veículos mais comuns.Em modelos premium ou motores mais complexos, o valor pode ultrapassar os 1000 euros.
Poupar algumas centenas de euros adiando a manutenção pode transformar-se numa reparação de milhares de euros ou até na substituição completa do motor.