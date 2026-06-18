Atenção à correia de distribuição do seu veículo

A correia de distribuição é um dos componentes mais importantes do motor de um automóvel. Apesar de estar escondida e passar despercebida à maioria dos condutores, a sua falha pode resultar numa das avarias mais dispendiosas que um veículo pode sofrer.

O que é a correia de distribuição?

A correia de distribuição é responsável por sincronizar o movimento da cambota com o veio de excêntricos, garantindo que as válvulas do motor abrem e fecham no momento exato em que os pistões se movimentam.

Em termos simples, é ela que mantém o motor a funcionar de forma sincronizada. Se essa sincronização falhar, os componentes internos podem colidir entre si, provocando danos graves.

Quando deve ser substituída?

Não existe uma regra universal. O intervalo de substituição depende da marca, modelo e motorização do veículo.

De forma geral, os fabricantes recomendam a troca entre:

60.000 e 120.000 quilómetros;

5 a 10 anos de utilização.

Mesmo que o veículo percorra poucos quilómetros, o envelhecimento natural da borracha pode comprometer a integridade da correia.

A recomendação mais segura é consultar o manual do fabricante e respeitar os intervalos definidos.

Ao contrário de outros componentes, a correia de distribuição raramente apresenta sintomas evidentes antes de falhar.

Existem sinais de desgaste?

No entanto, alguns sinais podem indicar problemas:

Ruídos anormais vindos do motor;

Dificuldade em ligar o veículo;

Vibrações excessivas;

Perda de desempenho do motor;

Fugas de óleo junto da zona da distribuição.

Ainda assim, muitas correias partem sem qualquer aviso prévio.

O que acontece se a correia partir?

As consequências dependem do tipo de motor, mas na maioria dos casos os danos são significativos.

Quando a correia parte:

O motor perde imediatamente a sincronização;

Os pistões continuam em movimento;

As válvulas ficam em posições incorretas;

Pistões e válvulas podem colidir.

O resultado pode incluir:

Válvulas empenadas;

Pistões danificados;

Cabeça do motor destruída;

Necessidade de reconstrução completa do motor.

Em situações mais graves, o custo da reparação pode ultrapassar vários milhares de euros, tornando economicamente inviável a recuperação do veículo.

Em Portugal, a substituição da correia de distribuição pode custar entre 250 e 500 euros em veículos mais comuns.Em modelos premium ou motores mais complexos, o valor pode ultrapassar os 1000 euros.

Poupar algumas centenas de euros adiando a manutenção pode transformar-se numa reparação de milhares de euros ou até na substituição completa do motor.