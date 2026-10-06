Até Trump mexe nos impostos para aliviar o preço dos combustíveis

Por forma apaziguar o impacto do preço do gasóleo na carteira dos cidadãos, Donald Trump assinou uma ordem executiva que permite, temporariamente, o uso em estrada do gasóleo vermelho, normalmente reservado a veículos e máquinas fora de estrada, e que adia o pagamento do imposto federal associado a essa utilização.

Numa altura em que o preço do gasóleo nos Estados Unidos se mantém próximo dos valores máximos de sempre, Donald Trump assinou, na segunda-feira, uma ordem executiva destinada a baixar o custo deste combustível. A medida foi anunciada durante um evento de campanha no Nebraska, um dos estados mais afetados pela subida.

O gasóleo vermelho é igual ao gasóleo normal, mas não paga imposto e é tingido de vermelho para ser distinguido, sendo destinado apenas a uso fora de estrada, por exemplo em tratores, equipamento de construção ou aplicações industriais.

Com a nova ordem, este combustível poderá ser usado também em estrada, e a Casa Branca explica que o Tesouro, em consulta com o Departamento de Defesa, deverá diferir o pagamento do imposto federal sobre esse uso durante o resto do ano, sem juros nem penalizações, além de estudar formas de eliminar essa obrigação.

O que muda para quem conduz e para quem transporta

Segundo Donald Trump, a ordem vai permitir a qualquer pessoa comprar gasóleo vermelho sem imposto, seja qual for o motivo, e que isso fará baixar o custo de todos os bens, incluindo os alimentos.

A Casa Branca fala em reduzir os custos para os norte-americanos em geral, mas, como o texto da ordem ainda não foi divulgado, o alcance exato da medida está por confirmar. Os principais visados são os camionistas e os agricultores, que dependem do transporte rodoviário para escoar os produtos e receber fertilizantes e outros materiais.

A administração norte-americana refere que pretende incentivar mais estados a adotar políticas semelhantes e garantir que os agricultores têm acesso a gasóleo colorido nas zonas onde a procura é maior.

Entre 23 de setembro e 2 de outubro, 10 estados, entre os quais o Texas, o Oklahoma e o Alabama, já tinham tomado medidas para facilitar o uso deste combustível em veículos rodoviários, e em conjunto representam cerca de um terço das vendas de gasóleo no país.

Alívio de curto prazo para um problema de fundo

Os analistas ouvidos pela CNN mostram-se cautelosos. Para Patrick De Haan, da GasBuddy, a medida “não muda grande coisa”, alertando que a aplicação prática não será simples, considerando a situação instável e o facto de os camionistas atravessarem várias fronteiras estaduais.

Por sua vez, Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, admite que a medida poupa dinheiro aos consumidores a curto prazo, mas não resolve o problema subjacente, da escassez global de capacidade de refinação, agravada pelos danos de guerra nas refinarias do Médio Oriente e da Rússia.

Entretanto, ainda não é claro durante quanto tempo a ordem estará em vigor, mas Trump disse esperar que não seja necessária por muito tempo, por acreditar que os preços vão cair.

Ao mesmo tempo, contudo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu intensificar os ataques às refinarias russas.

Como está a ser a resposta portuguesa?

Em Portugal, a resposta do Governo à subida dos combustíveis tem passado em grande parte pelo Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). Está em vigor um desconto extraordinário e temporário que devolve aos consumidores, através da redução das taxas unitárias do imposto, a receita adicional de IVA gerada pela subida dos preços, sempre que o aumento ultrapasse 10 cêntimos por litro face à semana de 2 a 6 de março.

O Governo monitoriza semanalmente a evolução dos preços e pode ajustar, por portaria, as taxas do ISP. O Executivo aprovou ainda 38 milhões de euros em apoios extraordinários a setores particularmente afetados e propôs à Assembleia da República prolongar até 31 de dezembro de 2026 o regime temporário que permite reduzir os limites mínimos do ISP.

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