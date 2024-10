Até ao final de 2025 vão circular 85 milhões de carros elétricos nas estradas do planeta

Ainda que com alguns abrandamentos que não eram esperados, os carros elétricos estão a tornar-se a escolha de uma grande parte dos condutores. Estes têm vantagens óbvias e que têm sido exploradas. Uma análise recente da Gartner veio mostrar que em 2025 devem circular nas estradas do planeta 85 milhões de carros elétricos.

Haverá cerca de 85 milhões de veículos elétricos nas estradas até ao final do próximo ano, incluindo automóveis, autocarros, carrinhas e camiões pesados, segundo a Gartner, que divulgou uma nova previsão. Divide os carros elétricos em dois grupos: veículos elétricos a bateria (BEV) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV).

Até ao final de 2025, 62 milhões de carros elétricos serão BEV, um aumento de 35% relativamente a este ano, e os PHEV atingirão 23 milhões de unidades em 2025, um aumento de 28% relativamente a este ano.

Base Instalada 2023 Base Instalada 2024 Base Instalada 2025 BEV 32.628.884 45.872.824 61.860.183 PHEV 13.402.907 18.159.560 23.283.006 Total 46.031.791 64.032.383 85.143.189

A China é por vezes apontada como um exemplo de um grande emissor. Embora seja um grande emissor, a propriedade de veículos elétricos também supera a base instalada combinada do resto do mundo, e isto continuará até 2025 e provavelmente na próxima década, espera a Gartner.

Felizmente, a Gartner afirma que a procura de carros elétricos irá crescer de forma constante na Europa e na América do Norte. Em 2024, estes representarão 36% da base instalada global. Até 2025, a Gartner prevê que existam 49 milhões de carros elétricos nas estradas chinesas, 20,6 milhões nas estradas europeias e 10,4 milhões nas estradas da América do Norte.

Uma das maiores preocupações sobre os VE é a situação das baterias. As coisas vão melhorar a este respeito até 2030. A Gartner espera que os fabricantes de automóveis permitam a reciclagem de 95% das baterias dos VE para reduzir o risco de escassez de matérias-primas.

Os números publicados têm provavelmente em conta os efeitos que as tarifas sobre os carros chineses terão na aceitação na América do Norte e na Europa. Os defensores acreditam que estas são necessárias para dar aos fabricantes de automóveis uma oportunidade de competir com os fabricantes chineses, que receberam subsídios do governo chinês.