As marcas insistem, mas há outro governo a querer banir os puxadores das portas embutidos

Depois da China continental, é a vez de Hong Kong equacionar o fim dos puxadores de porta exclusivamente eletrónicas nos veículos elétricos. A segurança em caso de acidente ou incêndio está na base desta decisão.

Uma tendência de design que pode estar com os dias contados

Os puxadores das portas embutidos e de acionamento eletrónico tornaram-se um dos elementos mais icónicos da era dos veículos elétricos.

Presentes em modelos como o Tesla Model S e o Model Y, esta solução confere às carroçarias um perfil limpo e contribui, ainda que de forma ligeira, para a redução do coeficiente aerodinâmico.

Contudo, o que foi até agora considerado sinónimo de modernidade começa a ser visto como um potencial risco para a segurança, e os reguladores estão a agir em conformidade.

Hong Kong segue os passos da China continental

De acordo com o South China Morning Post, a secretária para os Transportes e Logística de Hong Kong, Mable Chan, anunciou que o governo está a rever a norma GB 48001-2026, recentemente publicada pela China continental, que incide especificamente sobre a segurança dos puxadores das portas em automóveis.

Conforme informámos, a China continental já determinou que todos os veículos novos deverão incluir um sistema de abertura mecânico a partir de 2027.

Embora Hong Kong faça parte da China, o território mantém o seu próprio quadro regulatório ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas", pelo que as normas do continente não se aplicam automaticamente.

Ainda assim, as autoridades locais confirmaram que já consultaram a indústria automóvel sobre a adoção de padrões semelhantes e relembraram os importadores, no ano passado, que todos os veículos devem incluir sistemas de abertura manual das portas.

A regra aplicar-se-á apenas aos elétricos

Curiosamente, a futura regulamentação abrangeria exclusivamente os veículos elétricos. Os automóveis de combustão interna poderão continuar a utilizar puxadores embutidos ou de acionamento elétrico sem quaisquer restrições.

Para os elétricos, seria exigida a presença obrigatória de puxadores mecânicos, tanto no interior como no exterior das portas.

A justificação baseia-se em cenários que já foram documentados em vídeo, nomeadamente os sistemas eletrónicos poderem falhar após uma colisão, durante um incêndio ou em caso de perda de energia, aprisionando os ocupantes no interior do veículo ou dificultando a intervenção das equipas de emergência.

A própria Mable Chan referiu que a norma chinesa visa especificamente "resolver problemas como a falha no funcionamento dos puxadores após acidentes".

Equipas de emergência não têm como aceder ao interior dos carros

Aparentemente, o problema vai além da tecnologia em si. Segundo Ringo Lee Yiu-pui, da Associação Automóvel de Hong Kong, as equipas de emergência ficam frequentemente sem forma de aceder aos veículos em situação de emergência.

A este problema junta-se outro: os vendedores raramente explicam aos compradores como funcionam os mecanismos de abertura de emergência, muitas vezes ocultos em localizações pouco intuitivas.

Em alguns modelos modernos, o problema agrava-se, porque não só os puxadores exteriores são elétricos, como os botões de abertura interior funcionam por via eletrónica, com os sistemas de segurança secundários escondidos em locais de difícil acesso. Numa situação de pânico, esta equação pode resultar em consequências graves.

Quanto tempo até chegar à Europa?

Este debate pode ter repercussões globais. Afinal, as fabricantes de automóveis evitam desenvolver sistemas de porta específicos para cada mercado.

Se, depois da China continental, Hong Kong avançar com estas exigências, é provável que as fabricantes optem por adotar as mesmas soluções mecânicas em todos os mercados onde vendem os seus veículos, o que poderá afetar indiretamente a Europa e outras regiões.