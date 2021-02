A ideia da Apple produzir um carro não é nova. A marca já foi várias vezes referenciada como tendo um projeto dedicado e várias propostas de emprego já surgiram para integrar uma equipa focada neste propósito.

Ultimamente as certezas têm aumentado, com a Hyundai e a sua subsidiária Kia a serem as escolhidas. As conversações estariam já a decorrer com a Apple, mas as negociações terão sido agora alegadamente suspensas, sem que se saiba a causa.

Conversas entre Apple e Hyundai suspensas

As últimas semanas têm sido ricas em informações sobre o carro elétrico da Apple. Não se focam ainda nas especificações que este veículo terá, mas sim nas negociações que decorrem entre a gigante da tecnologia e muitos fabricantes automóveis.

Com um grau de certeza muito grande e com avanços já feitos nas conversas, a Hyundai acabou por confirmar a aproximação das empresas. No entanto, e segundo informações agora divulgadas, as negociações podem ter sido interrompidas, sem qualquer justificação.

Sem razões para este passo

Não se sabe ao certo qual das partes terá interrompido as negociações, nem porque isso aconteceu. Poderá estar associado à crescente onda de informações que têm vindo a público e que foram até confirmadas pela própria Hyundai.

Há ainda o facto de a Hyundai não se sentir confortável a fabricar para uma entidade terceira. Do que se sabe, os planos para esta parceria estariam já bem definidos. O carro elétrico da Apple iria começar a ser produzido em 2024 nas fábricas da Kia nos EUA.

Carro elétrico será uma realidade

Mesmo que este negócio da Apple com a Hyundai e a Kia caia por terra, o projeto não deverá morrer. Sabe-se que a gigante americana estará a manter as mesmas conversas com outros fabricantes e assim garantir a fabricação os vários componentes que necessita.

É ainda muito cedo para que se saiba o que a Apple prepara, mas é quase certo que vai existir um carro elétrico. Tudo aponta para que seja apresentado em 2024 e que irá competir com o que de melhor existe no mercado.