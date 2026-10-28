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Motores/Energia

Apoios aos carros elétricos vão aumentar para 50 milhões de euros em 2027

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O Governo português vai aumentar significativamente a verba destinada aos incentivos à compra de carros elétricos. Em 2027, o montante disponível deverá passar para 50 milhões de euros, face aos 20 milhões de euros inicialmente previstos para 2026.

Apoios aos carros elétricos vão aumentar para 50 milhões de euros em 2027

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 28 de outubro, pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante uma intervenção no Parlamento.

Governo reforça incentivos à mobilidade elétrica

O aumento da verba representa um reforço de 150% face ao valor previsto para 2026 e surge numa altura em que os apoios à aquisição de veículos elétricos têm registado uma procura elevada.

A medida pretende incentivar os portugueses a optarem por veículos menos poluentes, acelerando a transição para a mobilidade elétrica.

Apesar do reforço financeiro, ainda não são conhecidos todos os detalhes sobre o programa de incentivos para 2027, nomeadamente os montantes atribuídos por veículo, os limites de preço dos automóveis elegíveis e as condições de candidatura.

Apoios aos carros elétricos vão aumentar para 50 milhões de euros em 2027

Mais de 20 mil veículos elétricos com apoio?

O Governo pretende também alargar o acesso à mobilidade elétrica às famílias com maiores dificuldades económicas.

Nesse sentido, foi anunciada a intenção de apoiar a aquisição de mais de 20 mil veículos elétricos através de medidas dirigidas aos cidadãos mais carenciados.

Esta iniciativa pretende complementar os incentivos destinados à população em geral, embora ainda seja necessário conhecer as regras concretas de acesso a estes apoios.

Quando será possível candidatar-se?

Para já, não existe informação definitiva sobre a data de abertura das candidaturas aos incentivos de 2027. Os interessados deverão acompanhar os anúncios oficiais do Governo e do Fundo Ambiental, responsável pela gestão destes programas.

O reforço da verba poderá permitir abranger mais beneficiários, mas será necessário aguardar pela publicação das condições para perceber quem poderá candidatar-se e quais os veículos abrangidos.

Com 50 milhões de euros previstos para 2027, o Governo dá um novo sinal de aposta na mobilidade elétrica em Portugal. Falta agora conhecer os detalhes do programa e perceber como serão distribuídos os apoios.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
carros elétricos

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