Apoios aos carros elétricos vão aumentar para 50 milhões de euros em 2027

O Governo português vai aumentar significativamente a verba destinada aos incentivos à compra de carros elétricos. Em 2027, o montante disponível deverá passar para 50 milhões de euros, face aos 20 milhões de euros inicialmente previstos para 2026.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, 28 de outubro, pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante uma intervenção no Parlamento.

Governo reforça incentivos à mobilidade elétrica

O aumento da verba representa um reforço de 150% face ao valor previsto para 2026 e surge numa altura em que os apoios à aquisição de veículos elétricos têm registado uma procura elevada.

A medida pretende incentivar os portugueses a optarem por veículos menos poluentes, acelerando a transição para a mobilidade elétrica.

Apesar do reforço financeiro, ainda não são conhecidos todos os detalhes sobre o programa de incentivos para 2027, nomeadamente os montantes atribuídos por veículo, os limites de preço dos automóveis elegíveis e as condições de candidatura.

Mais de 20 mil veículos elétricos com apoio?

O Governo pretende também alargar o acesso à mobilidade elétrica às famílias com maiores dificuldades económicas.

Nesse sentido, foi anunciada a intenção de apoiar a aquisição de mais de 20 mil veículos elétricos através de medidas dirigidas aos cidadãos mais carenciados.

Esta iniciativa pretende complementar os incentivos destinados à população em geral, embora ainda seja necessário conhecer as regras concretas de acesso a estes apoios.

Quando será possível candidatar-se?

Para já, não existe informação definitiva sobre a data de abertura das candidaturas aos incentivos de 2027. Os interessados deverão acompanhar os anúncios oficiais do Governo e do Fundo Ambiental, responsável pela gestão destes programas.

O reforço da verba poderá permitir abranger mais beneficiários, mas será necessário aguardar pela publicação das condições para perceber quem poderá candidatar-se e quais os veículos abrangidos.

Com 50 milhões de euros previstos para 2027, o Governo dá um novo sinal de aposta na mobilidade elétrica em Portugal. Falta agora conhecer os detalhes do programa e perceber como serão distribuídos os apoios.