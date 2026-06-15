PplWare Mobile

Apoio para veículos elétricos esgotou em poucas horas

· Motores/Energia 8 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. utherzzao3 says:
    15 de Junho de 2026 às 18:05

    As marcas querem vender as bomba-relógio elétricas custe o que custar!

    Responder
  2. Afonso Kekas says:
    15 de Junho de 2026 às 18:33

    Eletricos sao pessimos, iphone nao presta…..ui ajuda para comprar um? Vou ja dormir na fila!!!! Todos falam mal ate correrem que nem doidos para comprar um!

    Responder
  3. Figueiredo says:
    15 de Junho de 2026 às 18:33

    E a Classe-Média Portuguesa no desemprego, pobreza, miséria, a pagar os carros dos outros, a pagar todo este chulanço e parasitismo liberal/maçónico; os impostos não param de subir por causa de esquemas como este.

    Responder
  4. Tug@Tek says:
    15 de Junho de 2026 às 18:37

    Ora bolas, queria comprar o luce, já não vou a tempo.
    Fica para a aproxima

    Responder
  5. Danny says:
    15 de Junho de 2026 às 19:03

    Eu não sou contra apoios, mas isto é simplesmente distribuir dinheiro por quem não precisa.

    Responder
  6. Gringo Bandido says:
    15 de Junho de 2026 às 19:08

    Os apoios não deviam de ser direcionados a pobres que estão neste momento a pagar os carros dos patrões?! Haja Justiça!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube