Apoio para veículos elétricos esgotou em poucas horas

Os incentivos do Estado para a compra de veículos elétricos voltaram a esgotar num curto espaço de tempo. Com tanta procura, será que vai abrir outra fase?

Apoio veículos elétricos: dificilmente será lançado um novo concurso ainda este ano

O mais recente aviso do Fundo Ambiental, lançado em junho de 2026 com uma dotação de 10 milhões de euros, viu as verbas disponíveis serem comprometidas apenas algumas horas após a abertura das candidaturas.

A elevada procura não é novidade. Já no final de 2025, o programa de apoio à aquisição de automóveis 100% elétricos para particulares tinha esgotado no próprio dia de abertura. As candidaturas abriram às 10h00 e, apenas duas horas depois, 82% das vagas disponíveis já tinham sido ocupadas. Pouco tempo depois, a totalidade dos incentivos estava atribuída.

Apesar da forte adesão, a ministra do Ambiente e da Energia admitiu que dificilmente será lançado um novo concurso ainda este ano. A decisão estará relacionada com a pressão sobre os recursos do Fundo Ambiental, que tem vindo a suportar outras medidas e programas governamentais.

Abriu às 16:30 [de quinta-feira, 11 de junho] e à noite já tinha esgotado. Esgotou em poucas horas os 10 milhões de euros. Havia várias categorias, a dos carros e bicicletas esgotaram em muito poucas horas

Esta situação está a gerar críticas por parte de alguns utilizadores e associações do setor, que defendem um modelo mais simples e previsível, evitando as habituais "corridas" às candidaturas sempre que os apoios são disponibilizados.