Apoio para veículos elétricos esgotou em poucas horas
Os incentivos do Estado para a compra de veículos elétricos voltaram a esgotar num curto espaço de tempo. Com tanta procura, será que vai abrir outra fase?
Apoio veículos elétricos: dificilmente será lançado um novo concurso ainda este ano
O mais recente aviso do Fundo Ambiental, lançado em junho de 2026 com uma dotação de 10 milhões de euros, viu as verbas disponíveis serem comprometidas apenas algumas horas após a abertura das candidaturas.
A elevada procura não é novidade. Já no final de 2025, o programa de apoio à aquisição de automóveis 100% elétricos para particulares tinha esgotado no próprio dia de abertura. As candidaturas abriram às 10h00 e, apenas duas horas depois, 82% das vagas disponíveis já tinham sido ocupadas. Pouco tempo depois, a totalidade dos incentivos estava atribuída.
Apesar da forte adesão, a ministra do Ambiente e da Energia admitiu que dificilmente será lançado um novo concurso ainda este ano. A decisão estará relacionada com a pressão sobre os recursos do Fundo Ambiental, que tem vindo a suportar outras medidas e programas governamentais.
Abriu às 16:30 [de quinta-feira, 11 de junho] e à noite já tinha esgotado. Esgotou em poucas horas os 10 milhões de euros. Havia várias categorias, a dos carros e bicicletas esgotaram em muito poucas horas
Esta situação está a gerar críticas por parte de alguns utilizadores e associações do setor, que defendem um modelo mais simples e previsível, evitando as habituais "corridas" às candidaturas sempre que os apoios são disponibilizados.
As marcas querem vender as bomba-relógio elétricas custe o que custar!
Então para quê ? para dar garantias mais depressa ?
Enfim, onde chega o preconceito.
Eletricos sao pessimos, iphone nao presta…..ui ajuda para comprar um? Vou ja dormir na fila!!!! Todos falam mal ate correrem que nem doidos para comprar um!
E a Classe-Média Portuguesa no desemprego, pobreza, miséria, a pagar os carros dos outros, a pagar todo este chulanço e parasitismo liberal/maçónico; os impostos não param de subir por causa de esquemas como este.
Ninguém paga os carros dos outros.
Ora bolas, queria comprar o luce, já não vou a tempo.
Fica para a aproxima
Eu não sou contra apoios, mas isto é simplesmente distribuir dinheiro por quem não precisa.
Os apoios não deviam de ser direcionados a pobres que estão neste momento a pagar os carros dos patrões?! Haja Justiça!