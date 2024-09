Apoiada pela Porsche e Bosch, esta startup quer reciclar baterias para os elétricos da Europa

A Europa tem mostrado planos para ser independente numa série de indústrias, estando os governos a definir diretrizes e objetivos, e as empresas a reformularem abordagens. A par disto, surgem novas organizações, com metas que podem fazer a diferença no mercado europeu: esta startup está a construir uma enorme fábrica de reciclagem de baterias para impulsionar a indústria europeia de veículos elétricos.

Neste momento, quando o tema são baterias para veículos elétricos, a Europa não tem muito a dizer. De facto, não está, ainda, no ponto de competitividade necessário para conseguir a autossuficiência, dependendo largamente de indústrias como a chinesa.

Alterar este cenário exige tempo, mas, também, iniciativa, seja ela pública ou privada. Em matéria de baterias, a Cylib parece estar a avançar no sentido de construir uma fábrica de reciclagem para impulsionar a indústria europeia de veículos elétricos: segundo a empresa, esta será a maior instalação de reciclagem de baterias de iões de lítio de ponta a ponta na Europa.

Fábrica de reciclagem de baterias pode ajudar a Europa a ser competitiva

Apoiada pela fabricante de automóveis desportivos de luxo Porsche e pela empresa de engenharia e tecnologia Bosch, a startup Cylib iniciou os trabalhos para uma nova fábrica na cidade de Dormagen, no estado da North Rhine-Westphalia, na Alemanha.

Esta instalação com cerca de 22 mil metros quadrados custou 200 milhões de dólares e deverá produzir baterias recicladas para a indústria de veículos elétricos na Europa. A Cylib procurará reduzir os resíduos das baterias de veículos elétricos aquando do fim da sua vida útil.

As baterias recicladas na fábrica da Cylib deverão ser utilizadas pela Porsche, que, segundo uma fonte familiarizada com o assunto à CNBC, investiu na empresa como parte de uma ronda de financiamento de 55 milhões de euros - na qual se envolveram, também, a empresa de capital de risco World Fund, orientada para o clima, a Porsche Ventures, a Bosch e a DeepTech & Climate Fonds.

A mesma fonte revelou que os planos estão na fase inicial e não foram, ainda, formalizados.

Questionado sobre o envolvimento da Porsche no projeto, um porta-voz da Cylib disse que os investimentos de parceiros como a Porsche são "estratégicos", e que a startup está a trabalhar em estreita colaboração com os seus investidores para a industrialização de processos e parcerias comerciais.

Numa altura em que as estradas conhecem cada vez mais veículos elétricos, a reciclagem de baterias é uma prioridade fundamental, nomeadamente para a União Europeia. Afinal, esta procura assegurar o desenvolvimento sustentável das baterias necessárias para alimentar a transição (que incentiva) para os veículos elétricos.

A Cylib alcançar a produção à escala industrial será um fator-chave na construção de uma infraestrutura de bateria europeia robusta.

Disse Lilian Schwich, diretora-executiva da Cylib, num comunicado de imprensa. Neste, defendeu que "a reciclagem de baterias é pioneira na economia circular, provando que o sucesso económico é compatível com a redução do impacto ambiental".

Cylib planeia ultrapassar a Hydrovolt

A startup planeia reciclar cerca de 30.000 toneladas métricas de baterias em fim de vida por ano. Este objetivo torna-a maior do que a atual maior fábrica neste campo, da Hydrovolt, uma joint venture entre a fabricante sueca de baterias para veículos elétricos Northvolt e a empresa norueguesa de alumínio e energias renováveis Hydro.

A Hydrovolt tem capacidade para reciclar 12.000 toneladas métricas de baterias em fim de vida por ano, conforme a informação que consta no seu website.

Fundada em 2022, a Cylib utiliza técnicas de recuperação de lítio e grafite à base de água para reutilizar materiais de baterias que atingiram o fim da sua vida útil.

Segundo a Cylib, a nova fábrica servirá principalmente clientes do setor automóvel, do fabrico de baterias e do setor químico. A empresa pretende que esta seja a primeira de muitas instalações, estando previstas outras fábricas noutros locais da Alemanha e da Europa nos próximos anos.

A localização desta fábrica na cidade de Dormagen, no estado da North Rhine-Westphalia, na Alemanha, é estratégica, de acordo com a Cylib, com cadeias de fornecimento já estabelecidas no local.

O início da atividade da fábrica está previsto para 2026.