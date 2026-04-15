Apanhado a mais de 230 km/h! GNR alerta e mostra nas redes sociais

A campanha europeia ROADPOL – Velocidade já está no terreno e, logo no primeiro dia, os resultados mostram que o problema do excesso de velocidade continua bem presente nas estradas portuguesas.

A Unidade Nacional de Trânsito reforçou a fiscalização nos principais eixos rodoviários e detetou infrações que ultrapassam todos os limites do razoável.

Velocidades muito acima do permitido

Entre os vários casos registados, destacam-se dois verdadeiros “recordes” negativos:

209 km/h numa via limitada a 120 km/h (mais 89 km/h do que o permitido)

232 km/h na mesma limitação (mais 112 km/h acima do limite legal)

Estamos a falar de velocidades que não só violam a lei, como aumentam drasticamente o risco de acidente grave ou fatal.

Segundo as autoridades, este tipo de comportamento representa um perigo elevado para todos os utilizadores da estrada. A estas velocidades, o tempo de reação é reduzido ao mínimo e qualquer imprevisto pode ter consequências devastadoras.

A operação ROADPOL vai manter-se ativa ao longo dos próximos dias, com especial foco no controlo de velocidade, uma das principais causas de sinistralidade rodoviária.