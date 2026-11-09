Apagão em Portugal: REN já escolheu quem vai ajudar a repor a eletricidade

Conforme escolhido pela REN – Redes Energéticas Nacionais, a Iberdrola vai disponibilizar o complexo hidroelétrico do Tâmega para serviços de arranque autónomo durante cinco anos, num contrato que custará cinco milhões de euros ao sistema elétrico nacional.

A REN selecionou a Iberdrola para prestar, durante cinco anos, serviços de arranque autónomo (em inglês, black start) na rede elétrica portuguesa, ou seja, para ajudar a repor o abastecimento de energia no país caso volte a ocorrer um apagão como o de 28 de abril de 2025. O contrato foi adjudicado a 14 de outubro e obriga a elétrica espanhola a disponibilizar este serviço a partir do complexo hidroelétrico do Tâmega, onde explora atualmente três barragens, depois de ter investido 1,5 mil milhões de euros, um dos maiores investimentos de sempre na produção de eletricidade em Portugal.

O que prevê o contrato entre a REN e a Iberdrola?

O concurso, lançado em agosto, exigia que a central escolhida garantisse uma potência mínima de 90 megawatts (MW) para o arranque autónomo, um procedimento que permite à central começar a produzir e a injetar eletricidade na rede quando toda a infraestrutura à sua volta está sem energia. Pela disponibilidade do complexo ao longo dos cinco anos, independentemente de ocorrer ou não um novo apagão, a Iberdrola receberá um total de cinco milhões de euros, um valor 39% inferior ao preço-base do concurso, fixado em 8,25 milhões. A EDP também manifestou interesse no concurso.

Alqueva e Baixo Sabor já tinham sido contratados

Este não é o primeiro reforço deste tipo. Em 2024, a REN já tinha contratado serviços de black start:

À central hidroelétrica do Alqueva, da EDP, por 5,4 milhões de euros ;

; À barragem de Baixo Sabor, da Movhera (grupo francês Engie), por 2,9 milhões.

Ambos os contratos têm duração de cinco anos, até ao final de dezembro de 2030, e partiram de um preço máximo de 7,5 milhões de euros. Com Tâmega, Alqueva e Baixo Sabor, a gestora da rede passará a dispor de três pontos em Portugal continental, um a sul e dois a norte, aos quais pode recorrer para energizar as linhas a partir do zero.

Até este ano, estes serviços estavam contratados apenas à central hidroelétrica de Castelo de Bode e à central a gás da Tapada do Outeiro. Ambas foram ativadas no apagão de 28 de abril de 2025, mas as investigações à resposta técnica a esse incidente revelaram que as duas demoraram várias horas, e várias tentativas, até conseguirem pôr as centrais a produzir eletricidade.

Somando as três centrais, a disponibilidade para serem ativadas em caso de novo apagão custará ao sistema elétrico nacional cerca de 2,7 milhões de euros por ano, o equivalente a aproximadamente 40 cêntimos anuais por cliente.

Paralelamente, o Governo aprovou outros investimentos da REN para aumentar a robustez da rede perante fenómenos de instabilidade como os que ocorreram em 2025: a empresa foi autorizada a avançar com 137 milhões de euros em equipamentos destinados a equilibrar os níveis de tensão e a evitar desvios acentuados dos parâmetros técnicos de operação. Contudo, por serem soluções à medida, a contratação e a instalação ainda demorarão vários anos.