Antiga responsável pela área do carregamento da Tesla contratada pela Uber

A Uber contratou a antiga diretora da área de carregamento da Tesla, Rebecca Tinucci, com o objetivo de liderar a eletrificação da sua frota.

Há alguns meses, a Tesla despediu a equipa dedicada ao carregamento dos carros elétricos. Além das cerca de 500 pessoas, também Rebecca Tinucci, a diretora dessa área até àquele momento, foi dispensada. Alguns dos membros foram, posteriormente, recontratados.

Agora, de acordo com um memorando visto pela Bloomberg, Tinucci foi contratada pela Uber, com o objetivo de liderar a eletrificação da sua frota de transporte de passageiros. A empresa de transporte privado está a trabalhar neste objetivo, com uma meta traçada para 2040.

Com vários programas em curso para incentivar os seus condutores a adotarem a mobilidade elétrica, a Uber está, também, a trabalhar na implantação de estações de carregamento para estes veículos.

Com trabalho para ser feito, rumo ao objetivo da Uber, Rebecca Tinucci poderá ser uma aposta de muito valor para a empresa de transporte. Afinal, conforme vimos há uns dias, um novo estudo indicou que a Tesla domina a experiência de carregamento.

Por ter sido uma das primeiras fabricantes a dedicar-se aos carros elétricos, a Tesla conseguiu concentrar-se na criação de uma experiência quase perfeita - pelo menos, na perspetiva dos utilizadores -, nomeadamente em matéria de carregamento.

Além da Uber, outras empresas aproveitaram, também, os funcionários dispensados pela Tesla. Por exemplo, a nova-iorquina Revel, nos Estados Unidos, que está a estabelecer uma parceria com a Uber para a infraestrutura de carregamento da cidade.