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Andar de carro elétrico é quase 30% mais barato, mesmo usando carregadores públicos

· Motores/Energia 31 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Realista says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:01

    E o céu é azul e a relva é verde… qual é a novidade?

    Responder
    • ElasGostam says:
      15 de Setembro de 2026 às 15:18

      Hoje o céu está nublado (cinzento), a relva está seca (amarela) e os elétricos perdem mais de 30% de autonomia com temperaturas acima dos 25ºC.

      Responder
    • Hugo says:
      15 de Setembro de 2026 às 15:40

      A novidade é que segundo estes números EU não consigo poupar para um carro novo ao fim de 4 anos.
      Já tu deves fazer quilómetros à patada para o conseguires 🙂

      Responder
      • JL says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:45

        “Andar de carro elétrico é quase 30% mais barato, mesmo usando carregadores públicos”

        Responder
      • Realista says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:58

        Carro novo também não consigo, agora novo carro consigo 🙂 Aliás consegue muita gente.

        Responder
      • B@rão Vermelho says:
        15 de Setembro de 2026 às 16:02

        E falam nas tarifas bi horarias, mas depois esquecem que os supermercados também fazem campanhas com os combustíveis, tipo Pingo Doce não sei se os outros fazem, só vou ao Pingo Doce, se fizerem bem as contas até fica mais barato os combustíveis na BP do que nas bombas low cost, mas não quer dizer que para a maioria das pessoas o VE é a melhor opção, no meu caso claramente a melhor opção é um VE.

        Responder
  2. Gonçalo says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:16

    Para quem pode carregar em casa não faz senido nenhum comprar um carro a combustão, quem não pode já uma questão mais complicada mesmo ficando mais barao é uma logistica que eu não queria para mim estar sempre a depender de um posto

    Responder
  3. Toni da Adega says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:20

    A carregar em casa os valores sao bem mais baixo e tendo paneis solares o que se paga é irrisório (em certos países é negativo)

    Responder
    • Yuri Bezmenov - segunda fase says:
      15 de Setembro de 2026 às 15:01

      Até porque os paineis solares e a sua instalação são gratuitos ás quartas feiras no mercadona!

      Responder
      • Toni da Adega says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:23

        Por isso é que não se deve comprar. Se o pessoal pode utlizar a electricidade da rede qual o sentido de gastar €€€.
        Vejo pessoal pessoal a comprar casas quando podem alugar, maioria do pessoal adquirem carros, isso custa €€ preferivel alugar.
        Se algo pode ser adquirido através de terceiros não faz sentido comprar.

        Essa é a grande vantagem dos combustíveis, os outros que tratem disso

        Responder
      • JPM says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:32

        Yuri, é só fazeres as contas… eu sei que é chato mas.. quando se trata de investimentos e poupanças..é assim que funciona. Sim, se calhar hoje pagaste para ter os paineis mas ao fim de x tempo (uns anos) conseguiste poupar e essa investimento já se pagou a si proprio. Por outro lado, quem não colocou, continuará a pagar caro por isso. Ou seja, durante x tempo o que se investiu resultou em paneis pagos e depois disso em desconto efectivo para “sempre”. Quem não investiu e apenas se queixa hoje –> paga caro hoje e pagará amanhã também.

        Responder
      • JL says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:41

        Os paineis solares pagam-se a eles próprios só com utilização em casa.

        Responder
        • B@rão Vermelho says:
          15 de Setembro de 2026 às 16:11

          Diria que em pelo menos 9 meses por ano poupas 50% na fatura da EDP, se é muito ou pouco para mim é muito bom, tenho tudo elétrico e pago mais ou menos 47€ por mês, agora com o Ac sempre ligado pago mais 10€, mais coisa menos coisa, e trabalho a partir de casa faço todas as refeições durante a semana em casa.
          E ainda não tenho VE, mas está para breve a aquisição do mesmo, a partir de Março do próximo ano, assim que a Tesla tiver uma campanha de financiamento a 0% ou a 1%, a compra é efetuada.

          Responder
  4. jon@s says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:23

    Vamos ver por quanto tempo!!?

    Responder
  5. Eu says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:26

    Estou só a espera dos chalupas do petróleo…

    Responder
    • Eu says:
      15 de Setembro de 2026 às 15:08

      Os chalupas do petróleo já vão longe, não fiques à espera.
      Passaram por ti e nem os viste.
      Se eu andar à velocidade que andam os elétricos também me fica muito baratinho andar de carro, lol.
      Tenho pé pesado, essas charretes elétricas não me servem, criam demasiada ansiedade.

      Responder
      • JL says:
        15 de Setembro de 2026 às 15:42

        Se eu andasse à velocidade que andam os a combustão, não vinham para aqui dizer que gastam 5 e 6 litros aos 100.

        Essas charretes a combustão não me servem, criam demasiada ansiedade e dependência.

        Responder
  6. PM says:
    15 de Setembro de 2026 às 14:53

    E a GPL? Que custa menos de metade do preço de um litro de gasolina ou gasoleo??

    Responder
  7. ElasGostam says:
    15 de Setembro de 2026 às 15:17

    A fazer hiper milling. Tempo é dinheiro!

    Responder
  8. Mário says:
    15 de Setembro de 2026 às 15:20

    Só 30%
    Ainda se fosse 50 a 60%

    Responder
  9. pH says:
    15 de Setembro de 2026 às 15:29

    Ofereçam-me um então…

    Responder
  10. JL says:
    15 de Setembro de 2026 às 15:34

    Esperamos agora pela opinião dos NÃO utilizadores.

    Responder

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