Andar de carro elétrico é quase 30% mais barato, mesmo usando carregadores públicos
Com a gasolina a rondar os 2 euros/litro na União Europeia (UE), os carros elétricos estão a ganhar terreno junto dos condutores europeus. Segundo um novo estudo, andar num modelo movido a bateria custa menos à carteira do que andar num a gasolina, mesmo quando o carregamento é feito exclusivamente em postos públicos.
O relatório "EV Transition Check 2026", publicado pelo International Council on Clean Transportation (ICCT), uma organização de referência que apoia reguladores ambientais com dados e investigação, mostra que, no ano passado, os carros elétricos carregados em casa e em postos públicos ficaram, em média, 33% mais baratos de utilizar do que os equivalentes a combustão.
Mais surpreendente é o facto de essa vantagem se manter mesmo quando o carregamento é feito apenas em postos públicos, que costumam ser mais caros do que carregar em casa.
Neste cenário, os elétricos são 28% mais baratos de andar do que os carros a gasolina comparáveis.
Segundo Marie Rajon Bernard, investigadora sénior do ICCT e autora principal do estudo, esta diferença de custos é significativa e ajuda a explicar a tendência de crescimento sustentado do mercado elétrico na Europa, prevendo-se que a adoção continue a subir nos próximos anos caso as políticas atuais se mantenham.
Cada vez mais modelos e mais baratos
Os custos de utilização não são o único fator a pesar na balança. O estudo do ICCT revela que a oferta de modelos elétricos na Europa disparou nos últimos anos.
Na Alemanha, o maior mercado automóvel do velho continente, o número de modelos elétricos de passageiros quadruplicou entre 2020 e 2025, passando a rondar as 160 opções, das quais cerca de 35 custam menos de 30.000 euros, sendo considerados acessíveis.
Além disso, com exceção dos segmentos pequeno e médio-baixo, os elétricos já atingiram paridade de preço com os equivalentes a combustão nos segmentos médio, médio-alto e de luxo. Face aos híbridos plug-in, a paridade de preço verifica-se em todos os segmentos.
Olhando para a evolução ao longo do tempo, e já descontando a inflação, os preços dos elétricos desceram cerca de 18% entre 2020 e 2025, enquanto os carros a combustão ficaram 2% mais caros no mesmo período.
Entretanto, surgiram também muitos modelos com desempenhos e autonomias bem superiores aos de há cinco anos, o que, por si só, fez subir o preço mediano de um elétrico novo em 42%. De facto, em 2020, muitos destes carros não tinham equivalente direto.
Baterias mais baratas e mais postos de carregamento
Uma das principais razões para esta democratização dos elétricos é a descida do custo das baterias, o componente mais caro de qualquer carro elétrico. De acordo com o ICCT, o preço das baterias caiu cerca de 35% a nível mundial nos últimos cinco anos.
A isto soma-se uma rede de carregamento cada vez maior e mais fiável. A UE contava, em junho de 2026, com cerca de 1,16 milhões de carregadores públicos para automóveis, além de mais 2450 destinados a veículos pesados, quase oito vezes mais do que em 2020, com espaço para continuar a crescer.
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E o céu é azul e a relva é verde… qual é a novidade?
Hoje o céu está nublado (cinzento), a relva está seca (amarela) e os elétricos perdem mais de 30% de autonomia com temperaturas acima dos 25ºC.
… continua a ser melhor que perder 10% do orçamento familiar na bomba.
Outra mentira, o meu está ali fora desde segunda feira ao Sol e não perdeu nada.
O que ele queria dizer era “gasta”. No entanto, os veículos térmicos também consomem mais nesta altura do ano e no inverno. O ar condicionado não trabalha sozinho nem por magia.
A novidade é que segundo estes números EU não consigo poupar para um carro novo ao fim de 4 anos.
Já tu deves fazer quilómetros à patada para o conseguires 🙂
“Andar de carro elétrico é quase 30% mais barato, mesmo usando carregadores públicos”
Carro novo também não consigo, agora novo carro consigo 🙂 Aliás consegue muita gente.
E falam nas tarifas bi horarias, mas depois esquecem que os supermercados também fazem campanhas com os combustíveis, tipo Pingo Doce não sei se os outros fazem, só vou ao Pingo Doce, se fizerem bem as contas até fica mais barato os combustíveis na BP do que nas bombas low cost, mas não quer dizer que para a maioria das pessoas o VE é a melhor opção, no meu caso claramente a melhor opção é um VE.
Para quem pode carregar em casa não faz senido nenhum comprar um carro a combustão, quem não pode já uma questão mais complicada mesmo ficando mais barao é uma logistica que eu não queria para mim estar sempre a depender de um posto
… tens sempre os “mild-hybrid” que carregam uma pequena bateria com as travagens e não só, parece-me!
A carregar em casa os valores sao bem mais baixo e tendo paneis solares o que se paga é irrisório (em certos países é negativo)
Até porque os paineis solares e a sua instalação são gratuitos ás quartas feiras no mercadona!
Por isso é que não se deve comprar. Se o pessoal pode utlizar a electricidade da rede qual o sentido de gastar €€€.
Vejo pessoal pessoal a comprar casas quando podem alugar, maioria do pessoal adquirem carros, isso custa €€ preferivel alugar.
Se algo pode ser adquirido através de terceiros não faz sentido comprar.
Essa é a grande vantagem dos combustíveis, os outros que tratem disso
Yuri, é só fazeres as contas… eu sei que é chato mas.. quando se trata de investimentos e poupanças..é assim que funciona. Sim, se calhar hoje pagaste para ter os paineis mas ao fim de x tempo (uns anos) conseguiste poupar e essa investimento já se pagou a si proprio. Por outro lado, quem não colocou, continuará a pagar caro por isso. Ou seja, durante x tempo o que se investiu resultou em paneis pagos e depois disso em desconto efectivo para “sempre”. Quem não investiu e apenas se queixa hoje –> paga caro hoje e pagará amanhã também.
Fazer contas…. Se o português fosse bom a fazer contas não estava sempre a chorar por causa de 10€.
10€? O pessoal reclama por 10 cêntimos do Volta 🙂
Os paineis solares pagam-se a eles próprios só com utilização em casa.
Diria que em pelo menos 9 meses por ano poupas 50% na fatura da EDP, se é muito ou pouco para mim é muito bom, tenho tudo elétrico e pago mais ou menos 47€ por mês, agora com o Ac sempre ligado pago mais 10€, mais coisa menos coisa, e trabalho a partir de casa faço todas as refeições durante a semana em casa.
E ainda não tenho VE, mas está para breve a aquisição do mesmo, a partir de Março do próximo ano, assim que a Tesla tiver uma campanha de financiamento a 0% ou a 1%, a compra é efetuada.
Vamos ver por quanto tempo!!?
Estou só a espera dos chalupas do petróleo…
Os chalupas do petróleo já vão longe, não fiques à espera.
Passaram por ti e nem os viste.
Se eu andar à velocidade que andam os elétricos também me fica muito baratinho andar de carro, lol.
Tenho pé pesado, essas charretes elétricas não me servem, criam demasiada ansiedade.
Se eu andasse à velocidade que andam os a combustão, não vinham para aqui dizer que gastam 5 e 6 litros aos 100.
Essas charretes a combustão não me servem, criam demasiada ansiedade e dependência.
E a GPL? Que custa menos de metade do preço de um litro de gasolina ou gasoleo??
Mas gasta mais litros que qualquer um desses, na verdade também deve ter uma redução de custo de cerca de 30% em relação aos a gasolina e gasóleo.
A fazer hiper milling. Tempo é dinheiro!
Sim, é o que se vê mais por parte de quem anda a combustão.
Só 30%
Ainda se fosse 50 a 60%
Há uns anos era -30%…
Mas depois choram quando os combustíveis sofrem um aumento de 30%, Ainda se fosse 50 a 60%
Ofereçam-me um então…
Esperamos agora pela opinião dos NÃO utilizadores.