Amazon vende casa pré-fabricada com energia solar por 13 mil euros. Seria uma solução?

Com os preços da habitação em Portugal a atingirem valores cada vez mais elevados, encontrar uma casa acessível tornou-se um verdadeiro desafio. Mas e se fosse possível comprar uma habitação pré-fabricada, equipada com painéis solares e preparada para viver, por pouco mais de 13 mil euros?

A Amazon está a comercializar uma solução que promete precisamente isso. Contudo, há alguns pormenores importantes que podem fazer toda a diferença.

Uma casa que se expande e produz a própria eletricidade

A casa, apresentada através da Amazon Espanha, está disponível por cerca de 13.293 euros e distingue-se pelo seu conceito modular e expansível.

A estrutura é fabricada em aço galvanizado e utiliza painéis com isolamento térmico. Uma das particularidades é a possibilidade de transportar a habitação num formato compacto e expandi-la quando chega ao terreno onde será instalada.

No interior, o espaço foi concebido para incluir um quarto, uma zona de estar, uma área preparada para cozinha e uma casa de banho independente, com pré-instalação de canalização.

Mas é na componente energética que surge uma das características mais interessantes. Segundo a descrição divulgada, a habitação inclui painéis solares e um sistema de armazenamento de energia que permite alimentar iluminação LED, tomadas elétricas e alguns eletrodomésticos.

Isto significa que poderá funcionar sem ligação permanente à rede elétrica, embora a verdadeira autonomia dependa da potência dos painéis, da capacidade das baterias e dos consumos.

Portugal enfrenta uma crise na habitação e os números explicam porquê

O aparecimento destas habitações alternativas surge numa altura em que o mercado imobiliário português (e europeus em geral) continua sob forte pressão.

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em outubro de 2026, o preço mediano das casas vendidas em Portugal atingiu os 2.445 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2026, o que representa um aumento de 18,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

A realidade é ainda mais preocupante em determinados municípios. Em Lisboa, o valor mediano atingiu os 5.299 euros por metro quadrado, enquanto Cascais registou 5.200 euros e Oeiras 4.704 euros.

Para muitos portugueses, particularmente os mais jovens, comprar casa tornou-se um objetivo cada vez mais distante.

É precisamente neste contexto que as casas pré-fabricadas começam a ganhar outra relevância. A possibilidade de reduzir os custos de construção, acelerar a instalação e integrar tecnologias de eficiência energética torna estas soluções particularmente interessantes.

Contudo, o problema português não se resume ao preço de construção. O custo dos terrenos, a disponibilidade de solo para habitação e os procedimentos urbanísticos também condicionam o acesso à habitação.

É possível instalar uma destas casas em Portugal?

A resposta é sim, mas existem condições legais que precisam de ser cumpridas.

Ao contrário do que algumas publicidades sugerem, uma casa pré-fabricada não está automaticamente dispensada dos procedimentos urbanísticos por ser modular, transportável ou construída fora do local de instalação.

O Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, revisto pelo Decreto-Lei n.º 108/2026, de 29 de maio, considera a incorporação permanente de uma construção no território, independentemente do sistema construtivo utilizado. DR+1

Assim, antes de adquirir uma destas habitações, será necessário verificar a classificação do terreno, as regras do Plano Diretor Municipal (PDM) e os procedimentos aplicáveis junto da câmara municipal.

Ter um terreno rústico não significa que seja possível instalar nele uma casa para habitação permanente. Esta é uma das questões mais importantes para quem procura alternativas à construção tradicional.

Os 13 mil euros podem transformar-se num investimento muito superior

Apesar do preço apresentado pela Amazon, há despesas que não estão necessariamente incluídas no valor anunciado.

O transporte, a descarga com grua, a preparação do terreno, a construção da base de suporte, os projetos técnicos, os procedimentos urbanísticos e as ligações de água e saneamento podem aumentar consideravelmente o investimento.

Também será necessário confirmar se o isolamento térmico, a resistência estrutural e as restantes características técnicas permitem cumprir os requisitos portugueses para utilização habitacional.

Ou seja, os 13.293 euros são um preço de referência do produto, não um orçamento para ter uma habitação legalizada e pronta a ocupar em Portugal.