Alpine recuperou o espírito de um dos seus modelos mais icónicos

A Alpine inspirou-se num dos modelos mais emblemáticos da sua história para criar o A310 VISION, um concept que combina a herança desportiva da marca francesa com uma abordagem moderna e retrofuturista. Apresentado no Salão Automóvel de Paris, este exercício de design mostra como o passado pode servir de inspiração para o futuro.

O Alpine A310 é um dos automóveis que mais marcaram a identidade da fabricante francesa. Agora, numa altura em que a versão de quatro cilindros celebra 55 anos e o A310 V6 assinala meio século de existência, a Alpine decidiu prestar-lhe homenagem com uma interpretação contemporânea.

Desenvolvido pelas equipas de design da marca, o novo Alpine A310 VISION recupera as linhas, proporções e o espírito do modelo original, reinterpretando-os através de uma linguagem estética mais arrojada e futurista.

Mais do que uma homenagem ao passado, este concept pretende demonstrar o potencial criativo da nova plataforma APP, antecipando algumas das possibilidades que poderão marcar a evolução do design da Alpine.

Reinterpretação do espírito do Alpine A310

Apresentado em 1971, o Alpine A310 tornou-se um dos modelos mais emblemáticos da marca francesa, destacando-se pela sua silhueta baixa, larga e escultural, marcada por um design geométrico e arrojado.

O concept retrofuturista reinterpreta as linhas, proporções e o espírito do modelo original. Inspiradas num A310 colocado no centro do estúdio de design, as equipas da marca procuraram transportar a essência dos anos 70 para uma linguagem contemporânea. O resultado é um exercício de design que combina a pureza das primeiras versões com o carácter musculado do V6, sem antecipar um futuro modelo de produção, segundo a Alpine.

Com 4,55 metros de comprimento, 1,18 metros de altura e 2,03 metros de largura máxima, o A310 VISION apresenta uma silhueta desportiva e imponente. Destaque para as jantes triangulares inspiradas no símbolo da Alpine, a carroçaria em alumínio, a secção inferior preta com influências da Fórmula 1 e o habitáculo envolvido por uma bolha semitransparente.

Nova liberdade de expressão oferecida pela plataforma APP

O Alpine A310 VISION demonstra o potencial criativo da nova plataforma APP, que combina a modularidade com a liberdade para explorar novas proporções, volumes e soluções de design.

Entre os elementos mais distintivos destacam-se os faróis dianteiros com efeito pop-down, o capô com entrada de ar S-duct, a lâmina central “Y zero” e a asa traseira dividida em duas partes, cuja transparência evoca o gelo e as montanhas. As luzes traseiras em forma de lâmina desempenham também uma função aerodinâmica, contribuindo para a força descendente.

Embora centrado no design exterior, o concept revela alguns detalhes do habitáculo, incluindo bancos de formas orgânicas, cores ousadas e comandos físicos inspirados no universo Hi-Fi.

O Alpine A310 VISION demonstra a capacidade da Alpine de reinterpretar o seu legado sem nostalgia. Aproveitando as possibilidades oferecidas pela plataforma APP, abre um novo campo de exploração criativa para imaginar os automóveis desportivos Alpine do futuro.