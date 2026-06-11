Alpine A390 GTS: o desportivo elétrico francês que transformou um conceito em 470 cv

A Alpine continua a expandir a sua gama elétrica e o A390 GTS representa um dos projetos mais ambiciosos da marca francesa. Pelas estradas e paisagens da província de Pavia, Lombardia conduzimos a mais recente aposta da garagem de sonho da Alpine.

Apresentado como um “Sport Fastback”, o modelo procura combinar a alma desportiva da Alpine com a versatilidade de um automóvel familiar de cinco lugares.

O resultado é um crossover elétrico de altas prestações que mantém muitos dos traços do concept A390_β, revelado inicialmente para mostrar a visão da marca para o futuro.

Das primeiras ideias ao modelo final

Quando conhecemos o concept A390_β no Salão Automóvel de Paris, a Alpine descreveu-o como um veículo capaz de oferecer a emoção de um A110, mas com espaço para toda a família.

O protótipo apresentava linhas extremamente agressivas, uma assinatura luminosa futurista inspirada nos flocos de neve dos Alpes e vários elementos aerodinâmicos herdados do mundo da competição.

A marca afirmou que cerca de 85% do design do concept chegaria ao modelo de produção, algo que acabou por se confirmar. O A390 final mantém a silhueta fastback, os ombros musculados e uma imagem muito próxima daquela que os designers imaginaram inicialmente.

Três motores elétricos e tração integral

O Alpine A390 GTS utiliza uma configuração composta por três motores elétricos: um no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro.

Esta arquitetura permite à marca implementar um avançado sistema de torque vectoring, capaz de distribuir a potência entre as rodas traseiras para melhorar a agilidade em curva e proporcionar uma condução mais próxima da filosofia tradicional da Alpine.

Na versão GTS, o conjunto debita:

470 cv de potência

824 Nm de binário

0 aos 100 km/h em apenas 3,9 segundos

Velocidade máxima de 220 km/h

Tração integral permanente

Bateria de 89 kWh e mais de 500 km de autonomia

A energia é fornecida por uma bateria de 89 kWh úteis. Segundo os dados oficiais, o A390 GTS consegue atingir uma autonomia WLTP próxima dos 520 km. O carregamento rápido pode atingir os 190 kW em corrente contínua, permitindo recuperar uma parte significativa da bateria em poucos minutos.

O modelo suporta ainda funcionalidades bidirecionais, incluindo Vehicle-to-Load (V2L) e outras soluções de gestão energética.

Um Alpine pensado para o dia a dia

Apesar da orientação desportiva, o A390 foi concebido para ser utilizado diariamente. Com 4,61 metros de comprimento, cinco lugares e uma bagageira com mais de 500 litros, posiciona-se entre os SUV coupé premium elétricos do mercado europeu.

No interior surgem elementos inspirados na Fórmula 1, incluindo um botão vermelho de ultrapassagem (“Overtake”), que disponibiliza potência adicional durante alguns segundos, e modos de condução dedicados para uma experiência mais desportiva.

O início de uma nova Alpine

O A390 GTS faz parte do plano “Dream Garage” da Alpine, que prevê o lançamento de vários modelos elétricos até ao final da década.

Mais do que um simples SUV elétrico, este modelo representa a tentativa da marca francesa de provar que a eletrificação não tem de significar o desaparecimento do prazer de condução. Com 470 cv, três motores e uma estética muito próxima do concept original, o A390 GTS é provavelmente o Alpine mais ousado dos últimos anos.

78.000 euros para o melhor que a Alpine tem para oferecer

O Alpine A390 GTS está disponível para encomenda a partir de 78.000 euros, oferecendo um fastback elétrico com 470 cv, tração integral com vetorização ativa do binário, bateria de 89 kWh, som Devialet XtremeSound, pneus Michelin Pilot Sport 4S de 21 polegadas e todo o pacote Alpine Telemetrics Expert.

Não é um carro barato, mas a Alpine também não procurou que fosse. A marca quer fazer carros que se fazem lembrar e a nossa experiência com o A390 GTS pelas estradas de Milão vai ser difícil de esquecer. Mas... contamos tudo em breve!