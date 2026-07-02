Alpine A290 Rallye ganha versão “crocodilo” em parceria com a Lacoste

A Alpine e a Lacoste uniram-se numa colaboração inédita que combina moda e automóveis, dando origem a uma coleção de vestuário e a um exemplar único do elétrico A290 Rallye, transformado com um tema visual dedicado ao icónico crocodilo da marca francesa.

Duas das marcas mais reconhecíveis de França decidiram cruzar caminhos. O resultado é um projeto batizado "Beware of the Crocodile – Alpine Lacoste A290 Rallye", que usa o vermelho vibrante da língua do crocodilo do logótipo da Lacoste como fio condutor de todo o design.

Enquanto o exterior se mantém predominantemente branco, com o vermelho a surgir apenas em pequenos toques, o habitáculo inverte a lógica e mergulha quase por completo nessa cor.

Detalhes que fazem a diferença

Entre as alterações mais visíveis estão os arcos das rodas alargados, um novo para-choques dianteiro com detalhes vermelhos nos faróis e luzes diurnas, e a utilização generosa de fibra de carbono forjada.

As jantes, inspiradas nos clássicos discos de rali, mantêm o acabamento branco, e o tejadilho conserva a conduta de ar já conhecida da versão Rallye de série.

A zona traseira é, sem dúvida, o ponto alto do design. O vidro traseiro desaparece por completo, dando lugar a uma enorme cabeça de crocodilo vermelha, que parece emergir de água.

O interior também "mordeu o anzol"

No interior, centenas de pequenos crocodilos espalham-se pelo tablier, enquanto o tecido petit piqué vermelho, característico da Lacoste, reveste os bancos desportivos e os painéis das portas.

Os bordados foram feitos pela mesma equipa responsável pelos crocodilos bordados nos polos da marca, e a impressão 3D foi usada para aligeirar o peso dos bancos.

A promover a colaboração está um anúncio protagonizado pelo embaixador da Lacoste, Pierre Niney, e pelo piloto de Fórmula 1 da Alpine, Pierre Gasly, também embaixador da marca do crocodilo desde abril deste ano.

Paralelamente, as duas marcas assinaram ainda uma coleção com polos, t-shirts e acessórios.

Apesar de ser improvável que este A290 "crocodilo" chegue à produção em massa, a parceria entre a Alpine e a Lacoste mostra como duas marcas com ADN muito próprio conseguem unir-se de forma criativa, transformando um hot hatch elétrico numa peça de coleção tão inusitada quanto memorável.

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