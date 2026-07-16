Alpine A110 FUTURE: o desportivo elétrico que quer bater os melhores a combustão

A Alpine aproveitou o Goodwood Festival of Speed para apresentar ao público, pela primeira vez em condições dinâmicas, o A110 FUTURE, naquela que foi a maior presença de sempre da marca francesa no evento britânico.

Pierre Gasly, piloto da BWT Alpine Formula One Team, esteve ao volante do protótipo de desenvolvimento da terceira geração do A110, subindo a célebre colina ao lado do Duke of Richmond, fundador do Festival, numa ocasião em que a Alpine revelou, também, novos detalhes sobre a tecnologia por detrás do futuro desportivo elétrico.

Após a subida, Gasly afirmou ter sido um privilégio ser dos primeiros a conduzir o futuro da Alpine na colina de Goodwood, sublinhando tratar-se de um momento especial para a marca apresentar o próximo capítulo da sua gama perante um público tão apaixonado.

O piloto acrescentou que a Alpine continua a demonstrar que um desportivo elétrico pode ser leve, ágil e verdadeiramente divertido de conduzir, dizendo-se entusiasmado com o que aí vem.

Presença recorde em Goodwood A estreia do A110 FUTURE na colina deu aos espetadores um primeiro contacto com as tecnologias em desenvolvimento para o futuro desportivo elétrico da Alpine, que assentará na nova plataforma Alpine Performance Platform (APP). Ao longo do fim de semana, a marca combinou subidas dedicadas e exposições estáticas que percorreram toda a história do A110, desde os primeiros modelos de ralis e desportivos leves até à atual gama, passando pelo próprio FUTURE, juntamente com a linha atual, que inclui os seguintes modelos: A390 fastback desportivo;

A290, o hot hatch elétrico da marca;

Várias versões e edições especiais do A110. O património de competição da Alpine esteve também em destaque, com a presença do lendário A442B, vencedor das 24 Horas de Le Mans de 1978, e do E20, monolugar de Fórmula 1 com motor V8. Os pilotos da Alpine Pierre Gasly, Franco Colapinto, Paul Aron, Alex Dunne e Nina Gademan participaram ao longo do evento em várias atividades, encontros com fãs e demonstrações em pista. Por sua vez, o stand e a área de hospitalidade da marca acolheram apresentações de produto, entrevistas e experiências exclusivas, no âmbito de um programa de ativação pensado para reforçar a visibilidade global da Alpine.

O primeiro passo rumo ao próximo ícone da Alpine

A Alpine descreve o A110 FUTURE não como um simples concept car, mas como o primeiro passo rumo ao próximo ícone da marca, abrindo caminho à terceira geração do A110, que a fabricante garante que será o primeiro verdadeiro desportivo elétrico do mercado, concebido para manter o ADN da Alpine ao mesmo tempo que supera os melhores desportivos a combustão da atualidade.

A base desta ambição é a plataforma APP, uma arquitetura modular que o protótipo de desenvolvimento foi construído para validar, preparada para suportar diferentes carroçarias e configurações de propulsão.

O A110 FUTURE antecipa a variante coupé de dois lugares desta plataforma, com um pack de baterias dividido entre o eixo dianteiro e o traseiro, associado a um sistema de propulsão elétrica traseira duplo.

Esta configuração foi escolhida propositadamente, permitindo ao modelo manter a altura total e a posição de condução baixa do atual A110, sem abdicar de espaço interior compatível com diferentes tamanhos de condutor e passageiro.

A Alpine divulgou ainda pormenores técnicos adicionais sobre os sistemas do protótipo:

Sistema de bateria de 800 V

Com a energia distribuída em 25% no eixo dianteiro e 75% no traseiro, o sistema é construído com tecnologia cell-to-pack em duas camadas e está alojado numa estrutura de alumínio fundido sob alta pressão (HPDC) com função estrutural, sendo gerido por um Battery Management System centralizado.

Novo sistema Active Torque Vectoring 2.0

Atua sobre as rodas traseiras através de dois motores elétricos do tipo 3-em-1, com inversores de carboneto de silício a 800 V, capazes de atingir 21.500 rpm, cada um com o seu próprio som associado à ação do motor.

Uma lógica de pré-controlo de binário, associada a um sistema de carregamento rápido (boost) a 400 V, pensado para uma utilização compacta, leve e intensiva.

Sistema de controlo de patinagem de roda (ou Wheel Slip Torque Control)

Trabalha em conjunto com o torque vectoring para reduzir o subviragem à entrada e a meio da curva, gerindo a transferência de carga e o binário na aceleração e no levantamento do pé do acelerador.

Tudo isto integrado numa suite de controlo mais ampla, que abrange também a travagem, a direção e a gestão térmica, adaptável às configurações de tração traseira e integral da plataforma.

O simulador DiM250 da Alpine

Grande parte deste trabalho foi validada virtualmente, muito antes de chegar a um protótipo físico.

O simulador DiM250 da Alpine, construído em torno de um habitáculo de A110, um ecrã curvo de nove metros e uma plataforma de movimento hexapod, tem sido usado para:

Afinação de suspensão;

Calibração da propulsão;

Desenvolvimento de pneus;

Criação de novas funções de controlo.

Assim, o Alpine A110 FUTURE acumula já mais de 45.000 km percorridos em ambiente simulado.