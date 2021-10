Alerta: “Volatilidade extrema” nos preços dos combustíveis na UE

O mundo está perante uma crise nos combustíveis. Os preços têm escalado e já se percebeu que o mercado está muito volátil. O EuroStat refere que nos últimos meses essa volatilidade é mais que evidente, com o registo de uma queda de 20% em maio de 2020 (devido à pandemia) e 23% em setembro de 2021.

Como está a variação de preços em Portugal?

De acordo com o Eurostat, os preços dos combustíveis e lubrificantes para transporte pessoal na UE têm sido extremamente voláteis, com taxas de inflação anuais que variam entre -20% e +20%.

Portugal está na 19.ª posição com taxa de variação de 19,5% no preço dos combustíveis e lubrificantes

No que diz respeito aos países, em setembro de 2021, o Luxemburgo foi o que registou maior taxa de variação anual entre os países da UE com +30,7%. Com +29,3% aparece a Roménia e na terceira posição, com +28,7%, aparece a Eslovénia. Portugal aparece na 19.ª posição. A taxa de variação é de 19,5% no preço dos combustíveis e lubrificantes.

De referir, no entanto, que a taxa de variação em Portugal está abaixo de países como a Alemanha e Espanha. As taxas de inflação anuais mais baixas na UE foram registadas na Irlanda, com +15%. Segue-se a Itália com +17,5% e a Finlândia com +17,8%.