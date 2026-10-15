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Airbus já pôs a voar o drone com corpo americano e “cérebro” europeu

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O próximo companheiro de um piloto de caça poderá voar ao seu lado sem levar ninguém a bordo. A Airbus está a preparar um drone que combina uma plataforma americana com tecnologia europeia para executar missões em equipa com o Eurofighter. Chama-se U740 Valkyrie, já realizou o primeiro voo na Europa e tem uma meta ambiciosa: estar pronto para combate em 2029.

Imagem Airbus U740 Valkyrie

U740 Valkyrie já levantou voo na Europa

A Airbus e a norte-americana Kratos deram mais um passo no desenvolvimento do U740 Valkyrie. Num comunicado publicado a 12 de outubro, a fabricante europeia confirmou que o aparelho cumpriu todos os objetivos do seu primeiro voo de ensaio em território europeu.

O teste decorreu numa instalação no norte da Europa e incluiu uma descolagem assistida por foguete, manobras a diferentes altitudes e velocidades até Mach 0,8. Também foram introduzidas alterações à missão durante o voo.

Este ensaio abre caminho às próximas provas com o sistema europeu de missão MARS. Ou seja, o sucesso do voo ainda não significa que todas as capacidades previstas para o aparelho tenham sido demonstradas.

Uma plataforma americana com tecnologia europeia

A receita assenta numa divisão de tarefas: a Kratos fornece a plataforma aérea, baseada no XQ-58A Valkyrie, enquanto a Airbus acrescenta o sistema que irá gerir as missões e as funções autónomas.

A parceria entre as duas empresas foi anunciada em julho de 2025. A vantagem é aproveitar uma aeronave que já voa desde 2019, reduzindo o trabalho necessário para desenvolver um aparelho inteiramente novo.

O elemento central da contribuição europeia é o MARS, sigla de Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure. Segundo a Airbus, este sistema inclui o MindShare, um software apoiado em inteligência artificial, concebido para coordenar grupos de aeronaves com e sem piloto.

Na apresentação dos trabalhos de integração, a empresa explica que pretende oferecer uma solução com controlo europeu sobre componentes essenciais da missão. A autonomia tecnológica prometida concentra-se, assim, no software, nos dados e na gestão operacional, mantendo uma plataforma de origem americana.

O Eurofighter poderá ganhar um parceiro sem piloto

O Valkyrie pertence à categoria dos aviões de combate colaborativos não tripulados, também conhecidos como loyal wingmen.

A ideia é fácil de visualizar: o piloto de um caça define um objetivo e o drone trata de executar as tarefas correspondentes dentro do nível de autonomia autorizado. Deixa de ser necessário comandar cada manobra à distância.

Como explica a Airbus no seu guia sobre estas aeronaves, uma equipa deste género pode distribuir funções entre vários aparelhos. Uns recolhem informação, outros perturbam radares ou executam ataques.

O benefício esperado é aumentar a capacidade de intervenção e permitir que aeronaves sem tripulação assumam tarefas mais perigosas, reduzindo a exposição dos pilotos.

Para permitir esta colaboração, a Airbus e a Rafael estão a trabalhar em novas capacidades de comunicação para o equipamento Litening 5 do Eurofighter, acompanhadas por alterações à aviónica do caça.

Mais de 5.000 quilómetros de alcance

Os números anunciados para o U740 ajudam a perceber a dimensão do projeto. O aparelho tem cerca de 9,1 metros de comprimento, 8,2 metros de envergadura e um peso máximo à descolagem próximo das três toneladas.

Dispõe de uma bodega interna para armamento e de pontos de carga sob as asas. A Airbus indica um alcance superior a 5.000 quilómetros e um teto operacional de 45.000 pés, aproximadamente 13.700 metros.

Outro pormenor chama a atenção: pode ser lançado através de uma calha com assistência de um foguete, dispensando uma pista convencional na descolagem. A empresa também prevê a possibilidade de operações a partir de pistas.

Estas são características anunciadas para a plataforma, e não distâncias ou altitudes integralmente comprovadas neste primeiro ensaio europeu.

A meta é 2029, mas ainda há trabalho pela frente

Airbus e Kratos querem disponibilizar uma solução pronta para combate em 2029, orientada para as necessidades da Alemanha e de outras forças armadas europeias. O anúncio da própria Kratos apresenta esse calendário como um objetivo do desenvolvimento.

Até lá, será necessário demonstrar o funcionamento do sistema europeu de missão e a colaboração com aeronaves tripuladas. A Airbus afirma também que a arquitetura prevê supervisão humana sobre as operações e as decisões críticas.

O U740 mostra uma das mudanças em preparação na aviação militar: um piloto poderá passar a dirigir uma pequena equipa de aeronaves. O primeiro voo já aconteceu. Falta provar que essa equipa consegue trabalhar em conjunto nas condições exigidas para entrar ao serviço.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Airbus U740 Valkyrie

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