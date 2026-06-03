Airbus A350-1000ULR levanta voo: está a nascer uma nova era das viagens aéreas

O Airbus A350-1000ULR levantou voo pela primeira vez e promete ligar Sydney a Londres sem escalas. Sim, poderá estar a nascer uma nova era das viagens aéreas de ultra longo curso.

O Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), a mais recente variante de ultra longo alcance da família A350, realizou com sucesso o seu primeiro voo de teste.

A aeronave foi desenvolvida especificamente para a companhia aérea australiana Qantas e promete revolucionar as ligações aéreas de longa distância, permitindo voos sem escalas de até 22 horas.

Um avião pensado para voar mais longe do que qualquer outro

O primeiro voo decorreu em Toulouse, França, onde a aeronave descolou para uma missão de testes com duração de 3 horas e 43 minutos. Durante o ensaio, atingiu uma altitude superior a 41.000 pés (cerca de 12.500 metros), permitindo aos engenheiros avaliar os sistemas principais e a nova arquitetura de combustível.

A principal novidade do A350-1000ULR está na sua autonomia. Para atingir distâncias próximas das 10.000 milhas náuticas (mais de 18.500 quilómetros), a Airbus integrou um depósito de combustível adicional de 20.000 litros na estrutura da aeronave, aumentando o alcance em cerca de 1.000 milhas náuticas.

Projeto Sunrise quer ligar Sydney a Londres sem escalas

A aeronave faz parte do ambicioso Projeto Sunrise da Qantas, que pretende realizar voos diretos entre Sydney e cidades como Londres ou Nova Iorque, sem qualquer escala intermédia.

Atualmente, estas rotas exigem pelo menos uma paragem técnica ou comercial. Com o novo A350-1000ULR, a companhia australiana pretende reduzir significativamente o tempo total de viagem e oferecer uma experiência inédita aos passageiros.

Segundo a Airbus, o avião foi concebido para suportar voos com duração até 22 horas, tornando-se a aeronave comercial de maior alcance alguma vez desenvolvida pelo fabricante europeu.

Testes vão continuar durante os próximos meses

O voo inaugural marca apenas o início de um programa intensivo de certificação. A Airbus prevê realizar cerca de 80 horas adicionais de testes em voo, acompanhadas por verificações em terra e certificações de vários sistemas modificados para operações de ultra longo curso.

Entre as novidades técnicas está também um novo sistema de refrigeração das áreas de serviço de bordo, mais leve e eficiente, concebido para melhorar a operação em voos extremamente longos.

O futuro das viagens de longa distância

A Qantas encomendou 12 unidades do A350-1000ULR e espera receber o primeiro exemplar em 2027. Quando entrar em serviço comercial, o avião poderá estabelecer uma nova referência para as ligações aéreas intercontinentais, aproximando continentes sem necessidade de escalas.

Mais do que um simples novo modelo, o A350-1000ULR representa uma aposta clara na próxima geração de voos ultra longos, onde a distância deixa gradualmente de ser uma limitação para a aviação comercial.