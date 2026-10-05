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Afinal, os combustíveis não baixaram hoje? Há uma explicação

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Quem esperava encontrar esta segunda-feira preços mais baixos nos combustíveis pode ter ficado surpreendido. Apesar das previsões apontarem para uma descida dos preços da gasolina e do gasóleo, a redução pode não ser imediatamente visível nas bombas.

Afinal, os combustíveis não baixaram hoje! Há uma explicação

A explicação está no calendário: 5 de outubro…feriado nacional em Portugal.

Feriado atrasou a atualização dos preços

Os preços dos combustíveis são definidos livremente pelos operadores e podem ser atualizados pelas gasolineiras em função da evolução dos preços internacionais, dos custos de transporte, das margens e de outros fatores.

No entanto, quando a alteração prevista coincide com um feriado, a atualização dos preços pode não acontecer exatamente no início do dia, como acontece habitualmente numa segunda-feira normal. E foi o que aconteceu hoje em vários postos de combustível. Além do feriado, há funcionarios ausentes.

Afinal, os combustíveis não baixaram hoje! Há uma explicação

Então os combustíveis vão baixar?

A resposta é sim! A partir de amanhã os preços devem ser atualizados em todos os postos de combusível. Certamente alguns condutores sentem-se “enganados” e por isso, na hora de abastecer, convém verificar se o preço baixou efetivamente no posto onde se encontra, ou aí está com os valores da semana passada.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Combustíveis gasóleo gasolina

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