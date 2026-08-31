Afinal, como vai ficar o preço dos combustíveis a partir de hoje?

Os preços dos combustíveis voltam a sofrer alterações a partir desta segunda-feira. A comuniação apontou uma descida no gasóleo e uma subida na gasolina, mas o Governo previa uma descida no gasóleo e gasolina, algo que não veio a acontecer. Afinal como ficam os preços a partir de hoje?

Gasóleo desce cerca de 5,5 cêntimos por litro e gasolina sobe 1,5 cêntimos

A previsão do gasóleo apontava para uma descida de 7,5 cêntimos por litro no preço antes do impacto do ISP. No entanto, a redução do desconto aplicado ao imposto sobre os produtos petrolíferos acabou por absorver parte dessa descida. Assim, a redução efetiva deverá ficar próxima dos 5,5 cêntimos por litro. Com esta evolução, o preço médio previsto para o gasóleo simples deverá situar-se nos 1,995 euros por litro.

Para quem abastecer um depósito de 50 litros, a diferença poderá representar uma poupança de cerca de 2,75 euros face ao preço anterior.

No caso da gasolina simples 95, a previsão é diferente. A cotação aponta para uma subida de aproximadamente 1,5 cêntimos por litro, mas uma pequena alteração no ISP deverá limitar o aumento para cerca de 1 cêntimo por litro.

O preço médio previsto para a gasolina deverá ficar próximo dos 2,004 euros por litro. Num depósito de 50 litros, o abastecimento poderá assim rondar os 100 euros.

Importa, contudo, sublinhar que estes são valores médios estimados. Em Portugal, os postos têm liberdade para definir os seus preços, pelo que podem existir diferenças consideráveis entre marcas e localidades.

Em Espanha o desconto no gasóleo é de 20 cêntimos

Os automobilistas que abastecem em Espanha vão ter uma ajuda adicional a partir desta terça-feira. O desconto aplicado ao gasóleo através do Imposto sobre Hidrocarbonetos vai aumentar para 20 cêntimos por litro, numa tentativa do Governo espanhol de travar o impacto da forte subida dos preços dos combustíveis.

A decisão está diretamente relacionada com a evolução do preço do gasóleo. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística espanhol, o preço deste combustível aumentou 15,7% em julho, em termos homólogos - saber mais aqui.

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