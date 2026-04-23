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ACP propõe novo Código da Estrada! Veja se concorda

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. André says:
    23 de Abril de 2026 às 14:46

    Quem não concorda, vá pelo mato

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    23 de Abril de 2026 às 14:51

    Discordo em muita coisa. A ACP assume que o problema de sinistralidade é falta de conhecimento do código da Estrada, ou quem bebe 1 cerveja e acusa 0.2. 99% dos condutores que fazem ultrapassagens em locais proibidos e perigosos sabe que não o pode fazer, bem como outras infrações graves. Fazem-no porque há uma cultura de impunidade e porque há também uma cultura de falta de civismo em Portugal. Quem tem mais que 1.2 nunca vai preso, e as consequências são poucas. Esses casos sim, deveriam ter consequências mais graves, nem que fosse uma multa maior, cassação de carta por mais tempo e prisão, nem que fossem 6 meses aos fins de semana. As pessoas sendo privadas da liberdade já atuavam de outra forma.

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    23 de Abril de 2026 às 14:52

    E os capacetes obrigatórios para as motas elétricas? Isso não pedem…

    Responder

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