Acidente em Espanha: com tanta tecnologia, como é possível dois comboios colidirem?

A colisão entre dois comboios de alta velocidade em Urda, na província de Toledo, provocou dezenas de vítimas mortais e levantou questões sobre os sistemas que protegem a circulação ferroviária, em particular a espanhola. Tecnologias como o LZB, o ASFA e o ERTMS foram desenvolvidas para reduzir o risco de acidentes, mas como funcionam e que proteção oferecem?

Esta quarta-feira, um acidente ferroviário na província espanhola de Toledo implicou dois comboios de alta velocidade que circulavam na linha Madrid-Sevilha. Os balanços mais recentes apontam para mais de 60 mortos, com os números em atualização constante.

O acidente voltou a destacar as tecnologias de sinalização e proteção ferroviária, concebidas para supervisionar a circulação, controlar a velocidade e evitar situações de perigo. Entre os sistemas utilizados na rede espanhola encontram-se o LZB, o ASFA e o ERTMS.

O que aconteceu na linha Madrid-Sevilha?

Segundo a imprensa espanhola, o AVE 2080, da operadora pública Renfe, embateu na traseira do serviço 6076 da operadora privada Iryo, que se encontrava parado na via. O Iryo transportava 146 passageiros.

A colisão ocorreu pelas 8h54 locais, entre Los Yébenes e Urda, no ponto quilométrico 118 da linha de alta velocidade Madrid-Sevilha. Duas carruagens do Iryo saíram da via e caíram por uma encosta. A Adif, entidade responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária espanhola, suspendeu a circulação de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia. Entretanto, está a analisar os sistemas de segurança e a sequência dos acontecimentos.

‼️Accidente tren 🚨 La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía) así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. ✔️ También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, grupo de Caballería y el Equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística, del Servicio Cinológico y de Policía Judicial. — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Avaria no LZB e hipótese de erro humano

Fontes governamentais apontam para um erro humano de um operador da Adif, que respondia a uma avaria prévia do sistema principal de sinalização. Segundo o El País, um operador do centro de controlo de Atocha terá dado, por engano, ordem para o comboio da Renfe prosseguir, apesar de o Iryo estar a obstruir a via.

Para já, contudo, não há conclusões oficiais, pelo que será a investigação a esclarecer o que se passou.

Entenda o LZB, o sistema de proteção da linha Madrid-Sevilha

Inaugurada em 1992, a linha de alta velocidade Madrid-Sevilha foi equipada com o sistema alemão Linienzugbeeinflussung (LZB), uma tecnologia que permite supervisionar continuamente a circulação dos comboios através da transmissão de informações entre a infraestrutura ferroviária e os equipamentos instalados a bordo.

Ao contrário dos sistemas que comunicam com os comboios apenas em determinados pontos da via, o LZB fornece informações contínuas sobre a velocidade permitida, a velocidade objetivo e a distância disponível até ao ponto em que essa velocidade deve ser atingida.

Com base nesses dados, o sistema supervisiona a velocidade do comboio e a respetiva curva de travagem, podendo acionar automaticamente os travões quando os limites de segurança não são respeitados.

Esta tecnologia não funciona como um radar que identifica qualquer obstáculo na linha, dependendo a sua atuação, também, das informações disponibilizadas pelos sistemas de sinalização, deteção de ocupação da via e controlo da circulação.

Entretanto, o LZB está a ser substituído pelo European Rail Traffic Management System (ERTMS) de nível 2 nesta linha, entre outras. Segundo fontes do setor citadas pelo El Economista, as avarias do sistema já ocorrem neste corredor há algum tempo.

BSL: o regime alternativo em vigor

A Adif suspendeu o LZB às 8h30, devido a uma avaria na central de comunicações de Urda, e ativou o Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), que estaria em vigor quando se deu o choque. Neste regime, mantêm-se mecanismos de deteção da ocupação da via e de proteção ferroviária, mas sem a mesma supervisão contínua do sistema principal.

Importa reforçar que a avaria do LZB, por si só, não explica a colisão, estando em causa uma ordem recebida pelo maquinista do AVE quando o sistema deixou de funcionar.

A camada adicional de proteção

A linha Madrid-Sevilha dispõe também do Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), um sistema espanhol de proteção ferroviária que utiliza balizas instaladas ao longo da infraestrutura para transmitir informações aos equipamentos dos comboios.

O ASFA permite comunicar indicações da sinalização ao maquinista, supervisionar determinadas condições de velocidade e aplicar automaticamente os travões em situações específicas, como a passagem indevida por um sinal de paragem ou a ausência de reconhecimento de determinados avisos.

Enquanto o LZB assegura uma supervisão contínua, o ASFA recebe informações em pontos específicos da via.

Conheça o ERTMS, o sistema europeu de segurança ferroviária

Além do LZB e do ASFA, Espanha utiliza o ERTMS, desenvolvido para harmonizar os sistemas de gestão e proteção ferroviária na Europa e facilitar a interoperabilidade entre redes nacionais. Um dos seus principais componentes é o European Train Control System (ETCS), responsável pela supervisão da velocidade e das autorizações de circulação.

No nível 1, a transmissão de informações é efetuada principalmente através de balizas instaladas na via. No nível 2, utilizam-se comunicações por rádio para transmitir informações de controlo ao comboio.

Tal como o LZB, o ETCS permite supervisionar curvas de travagem e intervir automaticamente quando o comboio ultrapassa os limites de segurança definidos.

Embora o ERTMS esteja presente em diferentes corredores de alta velocidade espanhóis, no Madrid-Sevilha o sistema principal em funcionamento continua a ser o LZB. A Adif está a substituí-lo pelo ERTMS de nível 2, num processo que, segundo a própria, se encontra em fase final.

A segurança ferroviária depende de várias camadas de proteção

A circulação ferroviária de alta velocidade depende de diferentes mecanismos que trabalham em conjunto. A infraestrutura dispõe de sistemas que identificam a ocupação dos troços de via, de encravamentos que condicionam o estabelecimento de itinerários e de equipamentos que transmitem informações aos comboios. A estes mecanismos juntam-se os sistemas automáticos de proteção, os centros de controlo da circulação e os procedimentos operacionais aplicados pelos profissionais ferroviários.

Quando um sistema principal fica indisponível, podem ser utilizados regimes alternativos de circulação, sujeitos a regras e limitações próprias. A existência destes procedimentos permite gerir situações de funcionamento degradado, mas há ocasiões nas quais as ordens dadas pelos operadores humanos são relevantes.

Crédito: Europa Press News/Europa Press/Getty Images, via The Guardian

Acidente de 2013 colocou sistemas de segurança sob escrutínio

Entretanto, a imprensa espanhola já compara este acidente a outro, que ocorreu em janeiro, em Adamuz (Córdoba), e causou 46 mortos e mais de 100 feridos.

Antes disso, a 24 de julho de 2013, informámos que o descarrilamento de um comboio em Santiago de Compostela provocou 80 mortos e 147 feridos. Na altura, a comissão de investigação concluiu que o comboio circulava a 179 km/h na curva de Angrois, onde a velocidade máxima permitida era de 80 km/h, identificando o excesso de velocidade como causa do acidente e a falta de atenção do maquinista como fator contributivo.

O descarrilamento ocorreu fora do troço equipado com o ERTMS, embora o comboio já circulasse com o sistema ASFA ativo em todo o percurso, devido a problemas de compatibilidade com o ERTMS. Apesar de as circunstâncias serem diferentes, reforça-se a importância das diferentes camadas de proteção ferroviária e das condições em que cada uma é utilizada.