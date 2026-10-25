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Acelerar compensa? A matemática mostra quanto tempo ganha realmente

2 Comentários

Na discussão entre carros elétricos e modelos a combustão, surge quase sempre um argumento: quem conduz um elétrico anda mais devagar para poupar bateria, enquanto quem leva um carro a gasolina ou gasóleo chega mais depressa. Mas quanto tempo representa realmente essa diferença de velocidade? Em muitos percursos, circular mais depressa permite ganhar apenas alguns minutos. Vamos a contas!

Carregar um pouco mais no acelerador pode dar a sensação de que estamos a ganhar muitos minutos. Contudo, a diferença à chegada é frequentemente mais pequena do que imaginamos. Há uma explicação matemática para isso: o tempo de viagem não diminui na mesma proporção em que a velocidade aumenta.

De uma viagem de 50 quilómetros a uma simples subida e descida, estes sete exemplos mostram por que razão a nossa intuição pode falhar.

1. A 120 km/h, ganha apenas cinco minutos em 50 quilómetros

Imagine dois automóveis que partem ao mesmo tempo para percorrer 50 quilómetros. Um mantém uma velocidade de 100 km/h e o outro circula a 120 km/h.

Sem paragens e mantendo estas velocidades durante todo o percurso, o primeiro demora 30 minutos. O segundo chega em 25 minutos.

Aumentar a velocidade em 20% reduz o tempo de viagem em cerca de 16,7%. Neste exemplo, a vantagem é de cinco minutos.

A conta é simples: tempo igual à distância dividida pela velocidade. Quando existem troços em que ambos têm de abrandar, a oportunidade de ganhar tempo fica limitada à parte do percurso onde conseguem manter velocidades diferentes.

Uma paragem igual para ambos aumenta o tempo total, mas, por si só, não altera os cinco minutos de diferença.

2. Quanto mais depressa circula, menos ganha com o mesmo aumento

Acrescentar 20 km/h à velocidade não produz sempre a mesma poupança. Para uma distância de 50 quilómetros, os resultados são estes:

Aumento de velocidadeTempo poupado
De 100 para 120 km/h5 minutos
De 120 para 140 km/hCerca de 3 minutos e 34 segundos
De 140 para 160 km/hCerca de 2 minutos e 41 segundos

O aumento no velocímetro é igual nos três casos, mas a vantagem diminui sucessivamente. Estes valores são exemplos matemáticos, incluindo velocidades acima dos limites legais, e não recomendações de condução.

3. Passar de 40 para 50 km/h pode poupar mais do que 80 para 130

A comparação parece estranha: como pode um aumento de apenas 10 km/h poupar mais tempo do que um aumento de 50 km/h?

Num percurso de 60 quilómetros, as contas confirmam:

ComparaçãoTempo inicialTempo finalPoupança
De 40 para 50 km/h90 minutos72 minutos18 minutos
De 80 para 130 km/h45 minutosCerca de 27 min e 42 sCerca de 17 min e 18 s

O ponto de partida faz toda a diferença. A velocidades mais baixas, cada quilómetro demora bastante mais tempo. Por isso, um pequeno aumento pode retirar mais minutos à viagem do que um aumento muito superior quando já se circula depressa.

Naturalmente, a comparação pressupõe velocidades constantes e condições em que a circulação seja permitida e segura.

4. Um quilómetro ajuda a perceber o fenómeno

Podemos reduzir a comparação a um único quilómetro. A 40 km/h, essa distância demora 90 segundos. A 50 km/h, demora 72 segundos. A diferença é de 18 segundos por quilómetro.

Já a 120 km/h, um quilómetro demora 30 segundos. A 130 km/h, demora aproximadamente 27,69 segundos. Aqui, a poupança fica pelos 2,31 segundos por quilómetro.

A relação é descrita por uma curva chamada hipérbole: desce rapidamente no início e torna-se progressivamente menos inclinada. É essa forma que explica por que razão cada aumento adicional de velocidade rende menos segundos.

5. Ir a 60 e voltar a 40 não dá uma média de 50 km/h

Outra armadilha surge no cálculo da velocidade média. Imagine uma viagem de 60 quilómetros a 60 km/h, seguida do regresso pela mesma distância a 40 km/h.

A ida demora uma hora. A volta demora uma hora e meia. No total, são 120 quilómetros percorridos em duas horas e meia. O resultado é 48 km/h de velocidade média, e não 50 km/h.

A explicação está no tempo: o automóvel passa mais minutos a circular à velocidade mais baixa.

A média de 50 km/h seria correta se o condutor circulasse durante o mesmo tempo a cada velocidade. Quando as distâncias são iguais, é necessário dividir a distância total pelo tempo total.

6. Depois de subir a 30 km/h, consegue fazer uma média de 60?

Considere um percurso com 10 quilómetros de subida e outros 10 de descida.

Se fizer toda a subida a 30 km/h, demora 20 minutos. No entanto, para completar os 20 quilómetros com uma média de 60 km/h, teria de terminar a viagem precisamente nesses mesmos 20 minutos. A subida já consumiu todo o tempo disponível.

Não existe uma velocidade finita na descida que permita alcançar essa média. Por mais depressa que descesse, precisaria sempre de algum tempo para percorrer os quilómetros restantes.

É um exemplo extremo, mas esclarecedor: nem sempre é possível compensar um troço lento acelerando na parte seguinte da viagem.

7. A distância de paragem cresce enquanto a poupança de tempo diminui

O outro lado da comparação está na segurança. A distância de paragem inclui o espaço percorrido enquanto o condutor reage e aquele que o veículo percorre durante a travagem. A ANSR alerta que a velocidade excessiva ou inadequada aumenta as distâncias de travagem e agrava as consequências dos acidentes.

Para ilustrar, podemos simular dois veículos com um segundo de reação e uma desaceleração constante de 6,5 m/s²:

VelocidadeDistância de reaçãoDistância de travagemDistância total
100 km/h27,8 metros59,4 metrosCerca de 87 metros
120 km/h33,3 metros85,5 metrosCerca de 119 metros

Neste modelo, passar de 100 para 120 km/h acrescenta cerca de 32 metros à distância necessária para parar.

Mantendo a mesma desaceleração, a distância de travagem aumenta 44%, porque depende do quadrado da velocidade. Este aumento refere-se à travagem, não à distância total de paragem, que inclui também a reação.

Estes números não são universais: são resultados de uma simulação com condições definidas. O estado do pavimento, os pneus, os travões, o declive e o tempo de reação alteram o resultado.

As orientações oficiais de segurança rodoviária também salientam a necessidade de adaptar a distância às condições de circulação.

Vale a pena acelerar para recuperar tempo?

A matemática mostra que uma diferença visível no velocímetro pode traduzir-se numa vantagem pequena à chegada. Em 50 quilómetros, passar de 100 para 120 km/h poupa cinco minutos num cenário ideal. Aumentar ainda mais a velocidade oferece ganhos progressivamente menores.

Na estrada, esses minutos devem ser avaliados à luz das condições reais de circulação. Chegar um pouco mais cedo não elimina a necessidade de conseguir parar a tempo.

As sete imagens estão em 1600 × 900 píxeis: imagens-velocidade-pplware.zip.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
acelerar velocidade

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Comentários

2
  1. JS
    jorge santos

    A Ciência é bonita e interessante. Mas ninguém anda depressa só para poupar tempo! Se assim fosse, saíriam mais cedo…

    Trata-se de DIVERSÂO, que é puramente subjectiva e não há como medir de forma científica.

    Responder
  2. GB
    Gringo Bandido

    Depende, se forem homens claro que ficam mais viris mas se forem mulheres ficam com pelo na beiça ai já não compensa, é tudo uma questão hormonal.

    Responder

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