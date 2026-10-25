Acelerar compensa? A matemática mostra quanto tempo ganha realmente

Na discussão entre carros elétricos e modelos a combustão, surge quase sempre um argumento: quem conduz um elétrico anda mais devagar para poupar bateria, enquanto quem leva um carro a gasolina ou gasóleo chega mais depressa. Mas quanto tempo representa realmente essa diferença de velocidade? Em muitos percursos, circular mais depressa permite ganhar apenas alguns minutos. Vamos a contas!

Carregar um pouco mais no acelerador pode dar a sensação de que estamos a ganhar muitos minutos. Contudo, a diferença à chegada é frequentemente mais pequena do que imaginamos. Há uma explicação matemática para isso: o tempo de viagem não diminui na mesma proporção em que a velocidade aumenta.

De uma viagem de 50 quilómetros a uma simples subida e descida, estes sete exemplos mostram por que razão a nossa intuição pode falhar.

1. A 120 km/h, ganha apenas cinco minutos em 50 quilómetros

Imagine dois automóveis que partem ao mesmo tempo para percorrer 50 quilómetros. Um mantém uma velocidade de 100 km/h e o outro circula a 120 km/h.

Sem paragens e mantendo estas velocidades durante todo o percurso, o primeiro demora 30 minutos. O segundo chega em 25 minutos.

Aumentar a velocidade em 20% reduz o tempo de viagem em cerca de 16,7%. Neste exemplo, a vantagem é de cinco minutos.

A conta é simples: tempo igual à distância dividida pela velocidade. Quando existem troços em que ambos têm de abrandar, a oportunidade de ganhar tempo fica limitada à parte do percurso onde conseguem manter velocidades diferentes.

Uma paragem igual para ambos aumenta o tempo total, mas, por si só, não altera os cinco minutos de diferença.

2. Quanto mais depressa circula, menos ganha com o mesmo aumento

Acrescentar 20 km/h à velocidade não produz sempre a mesma poupança. Para uma distância de 50 quilómetros, os resultados são estes:

Aumento de velocidade Tempo poupado De 100 para 120 km/h 5 minutos De 120 para 140 km/h Cerca de 3 minutos e 34 segundos De 140 para 160 km/h Cerca de 2 minutos e 41 segundos

O aumento no velocímetro é igual nos três casos, mas a vantagem diminui sucessivamente. Estes valores são exemplos matemáticos, incluindo velocidades acima dos limites legais, e não recomendações de condução.

3. Passar de 40 para 50 km/h pode poupar mais do que 80 para 130

A comparação parece estranha: como pode um aumento de apenas 10 km/h poupar mais tempo do que um aumento de 50 km/h?

Num percurso de 60 quilómetros, as contas confirmam:

Comparação Tempo inicial Tempo final Poupança De 40 para 50 km/h 90 minutos 72 minutos 18 minutos De 80 para 130 km/h 45 minutos Cerca de 27 min e 42 s Cerca de 17 min e 18 s

O ponto de partida faz toda a diferença. A velocidades mais baixas, cada quilómetro demora bastante mais tempo. Por isso, um pequeno aumento pode retirar mais minutos à viagem do que um aumento muito superior quando já se circula depressa.

Naturalmente, a comparação pressupõe velocidades constantes e condições em que a circulação seja permitida e segura.

4. Um quilómetro ajuda a perceber o fenómeno

Podemos reduzir a comparação a um único quilómetro. A 40 km/h, essa distância demora 90 segundos. A 50 km/h, demora 72 segundos. A diferença é de 18 segundos por quilómetro.

Já a 120 km/h, um quilómetro demora 30 segundos. A 130 km/h, demora aproximadamente 27,69 segundos. Aqui, a poupança fica pelos 2,31 segundos por quilómetro.

A relação é descrita por uma curva chamada hipérbole: desce rapidamente no início e torna-se progressivamente menos inclinada. É essa forma que explica por que razão cada aumento adicional de velocidade rende menos segundos.

5. Ir a 60 e voltar a 40 não dá uma média de 50 km/h

Outra armadilha surge no cálculo da velocidade média. Imagine uma viagem de 60 quilómetros a 60 km/h, seguida do regresso pela mesma distância a 40 km/h.

A ida demora uma hora. A volta demora uma hora e meia. No total, são 120 quilómetros percorridos em duas horas e meia. O resultado é 48 km/h de velocidade média, e não 50 km/h.

A explicação está no tempo: o automóvel passa mais minutos a circular à velocidade mais baixa.

A média de 50 km/h seria correta se o condutor circulasse durante o mesmo tempo a cada velocidade. Quando as distâncias são iguais, é necessário dividir a distância total pelo tempo total.

6. Depois de subir a 30 km/h, consegue fazer uma média de 60?

Considere um percurso com 10 quilómetros de subida e outros 10 de descida.

Se fizer toda a subida a 30 km/h, demora 20 minutos. No entanto, para completar os 20 quilómetros com uma média de 60 km/h, teria de terminar a viagem precisamente nesses mesmos 20 minutos. A subida já consumiu todo o tempo disponível.

Não existe uma velocidade finita na descida que permita alcançar essa média. Por mais depressa que descesse, precisaria sempre de algum tempo para percorrer os quilómetros restantes.

É um exemplo extremo, mas esclarecedor: nem sempre é possível compensar um troço lento acelerando na parte seguinte da viagem.

7. A distância de paragem cresce enquanto a poupança de tempo diminui

O outro lado da comparação está na segurança. A distância de paragem inclui o espaço percorrido enquanto o condutor reage e aquele que o veículo percorre durante a travagem. A ANSR alerta que a velocidade excessiva ou inadequada aumenta as distâncias de travagem e agrava as consequências dos acidentes.

Para ilustrar, podemos simular dois veículos com um segundo de reação e uma desaceleração constante de 6,5 m/s²:

Velocidade Distância de reação Distância de travagem Distância total 100 km/h 27,8 metros 59,4 metros Cerca de 87 metros 120 km/h 33,3 metros 85,5 metros Cerca de 119 metros

Neste modelo, passar de 100 para 120 km/h acrescenta cerca de 32 metros à distância necessária para parar.

Mantendo a mesma desaceleração, a distância de travagem aumenta 44%, porque depende do quadrado da velocidade. Este aumento refere-se à travagem, não à distância total de paragem, que inclui também a reação.

Estes números não são universais: são resultados de uma simulação com condições definidas. O estado do pavimento, os pneus, os travões, o declive e o tempo de reação alteram o resultado.

As orientações oficiais de segurança rodoviária também salientam a necessidade de adaptar a distância às condições de circulação.

Vale a pena acelerar para recuperar tempo?

A matemática mostra que uma diferença visível no velocímetro pode traduzir-se numa vantagem pequena à chegada. Em 50 quilómetros, passar de 100 para 120 km/h poupa cinco minutos num cenário ideal. Aumentar ainda mais a velocidade oferece ganhos progressivamente menores.

Na estrada, esses minutos devem ser avaliados à luz das condições reais de circulação. Chegar um pouco mais cedo não elimina a necessidade de conseguir parar a tempo.

As sete imagens estão em 1600 × 900 píxeis: imagens-velocidade-pplware.zip.