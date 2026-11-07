Acabou o sonho de Musk? Tesla vai terminar produção da Cybertruck já em 2027

A Tesla decidiu colocar um ponto final na vida do Cybertruck. A arrojada pick-up elétrica com linhas angulares em aço inoxidável vai deixar de ser fabricada em meados de 2027 na Gigafactory do Texas. Elon Musk confirmou a decisão na rede social X, justificando a medida com a necessidade de libertar espaço nas linhas de montagem para acelerar a produção em massa do Cybercab, o robotáxi autónomo da marca.

Adeus anunciado da Cybertruck da Tesla

A trajetória comercial do modelo acaba por ser surpreendentemente curta. O veículo começou a ser entregue no final de 2023, após vários anos de adiamentos técnicos, problemas com o exoesqueleto metálico e promessas que nunca se concretizaram por completo. Na prática, a produção terá durado pouco mais de três anos e meio.

Vendas fracas e metas que ficaram no papel

O principal motivo por trás deste corte reside nos números reais de mercado. Quando apresentou o protótipo, a Tesla apontava para uma cadência anual em torno das 250 mil unidades. A realidade bateu à porta com força e a procura estagnou a cerca de 10% desse objetivo.

Até à data, foram entregues menos de 70 mil carrinhas no total. Manter uma infraestrutura fabril complexa como as prensas gigantes de 8.000 toneladas para volumes tão baixos deixou de fazer sentido financeiro.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

As oscilações constantes de preço e o cancelamento do extensor de autonomia complicaram a fidelização de clientes. O veículo acabou por ficar restrito a um nicho muito específico de entusiastas nos EUA, enquanto noutros mercados, como a Europa ou a Oceânia, foram descartados por incompatibilidades de homologação e cancelamento de reservas.

Foco absoluto vira-se para veículos autónomos

A libertação das linhas de Austin repete uma estratégia recente. A Tesla já tinha encerrado as encomendas e descontinuado os veteranos Model S e Model X, reaproveitando as áreas fabris para novos projetos industriais e robótica. Agora, os recursos do Cybertruck transitam diretamente para a escala do transporte autónomo partilhado.

Quem ainda pretende adquirir um Cybertruck tem agora uma janela temporal definida até meio do próximo ano para fazer a encomenda. A fabricante assegura que continuará a garantir a assistência técnica oficial e o fornecimento de peças sobresselentes para os proprietários atuais, embora o modelo esteja condenado a fechar o seu ciclo de vida sem nunca ter ganho escala global.