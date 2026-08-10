Acabou de comprar um carro elétrico? 7 coisas que ninguém lhe conta sobre o carregador

Comprar um carro elétrico muda a forma como encaramos as nossas deslocações. Deixamos de pensar apenas em combustível e passamos a pensar também em onde, quando e a que potência vamos carregar a bateria. Mas... há coisas que tem de saber!

Para quem tem garagem em casa, a solução mais cómoda é quase sempre carregar durante a noite. Mas instalar um carregador doméstico não significa simplesmente comprar um Wallbox, ligá-lo à tomada e começar a carregar.

Em Portugal existem regras técnicas específicas para estas instalações e há vários detalhes que podem fazer a diferença entre uma instalação bem dimensionada e uma solução demasiado cara ou pouco útil.

Se acabou de comprar um elétrico ou está a pensar fazê-lo, estas são sete coisas que deve saber antes de instalar um carregador em casa.

1. O carregador mais potente não é necessariamente o melhor

É provavelmente o erro mais comum. Ao procurar um Wallbox, é fácil ficar impressionado com equipamentos de 22 kW. Mas isso não significa que o seu carro consiga aproveitar essa potência.

Por exemplo, muitos carros elétricos conseguem carregar a 11 kW em corrente alternada, enquanto outros ficam pelos 7,4 kW. Se instalar um carregador de 22 kW para carregar um automóvel limitado a 11 kW em AC, o carro continuará a carregar, no máximo, a 11 kW.

Um carregador de 22 kW também exige uma instalação trifásica adequada e uma capacidade elétrica significativamente superior.

Para muitos utilizadores, um carregador de 7,4 kW em monofásico é mais do que suficiente. A 7,4 kW, um carro que percorra diariamente 50 ou 60 quilómetros pode recuperar durante a noite a energia necessária para as deslocações do dia seguinte.

2. A potência contratada da sua casa pode não chegar

Este é outro detalhe que muitas vezes só aparece depois de o instalador chegar. Imagine uma habitação com potência contratada de 6,9 kVA. Se instalar um carregador capaz de consumir 7,4 kW e, ao mesmo tempo, ligar forno, placa, máquina de lavar, bomba de calor e outros equipamentos, a instalação pode não conseguir fornecer toda essa potência sem que o disjuntor atue.

A potência do carregador não deve, por isso, ser analisada isoladamente. A ERSE disponibiliza inclusive um simulador de potência contratada que considera os equipamentos utilizados simultaneamente.

É aqui que entra uma das funcionalidades mais interessantes dos carregadores modernos: o balanceamento dinâmico de carga.

O sistema monitoriza o consumo da habitação e reduz temporariamente a potência destinada ao carro quando existem outros equipamentos a consumir muita eletricidade. Quando o consumo doméstico diminui, o carregador volta a aumentar a potência.

Assim, em muitos casos, não é necessário aumentar a potência contratada apenas para instalar um carregador.

3. Não faça a instalação como se fosse uma tomada normal

Um carro elétrico pode passar várias horas a consumir uma quantidade elevada de energia. Por isso, a instalação deve ser tratada como uma instalação elétrica específica e não como simplesmente ligar um cabo a uma tomada existente.

A DGEG estabelece regras técnicas para as instalações de carregamento de veículos elétricos e existe um Guia Técnico específico para a alimentação de veículos elétricos, enquadrado nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

A própria MOBI.E recomenda que não sejam utilizadas tomadas convencionais para este tipo de carregamento por razões de segurança, defendendo soluções próprias e uma instalação realizada por um profissional devidamente credenciado.

Isto significa que vale a pena pedir um orçamento que indique claramente:

Proteções elétricas

Secção e comprimento dos cabos

Canalizações

Quadro elétrico, quando necessário

Distância entre o quadro, contador e lugar de estacionamento

Mão de obra

Configuração e colocação em funcionamento do carregador

O barato pode sair bastante caro quando estamos a falar de uma instalação elétrica que vai funcionar durante muitas horas e com potências elevadas.

4. Se vive num condomínio, não precisa necessariamente de desistir da ideia

Ter uma garagem num prédio não significa que não possa instalar um carregador. Em Portugal, existem mecanismos específicos para a instalação de pontos de carregamento em lugares de estacionamento de uso exclusivo.

A DGEG confirma que estes pontos podem ser alimentados pela instalação elétrica individual da fração, pelo quadro de colunas ou pelo quadro dos serviços comuns, desde que sejam cumpridas as regras técnicas aplicáveis.

A MOBI.E explica ainda que o condómino deve comunicar a intenção à administração do condomínio e que existem regras específicas para impedir que a instalação seja bloqueada sem fundamento. Uma possibilidade particularmente interessante é ligar o carregador à rede MOBI.E.

Nesse caso, o proprietário passa a ser um Detentor de Ponto de Carregamento (DPC) e o consumo do automóvel pode ser separado da eletricidade utilizada pelo condomínio. Desta forma, evita-se que a energia consumida pelo carro seja simplesmente acrescentada à fatura das zonas comuns.

5. Não precisa de carregar o carro até aos 100% todas as noites

Outro erro comum é pensar que o carro elétrico deve ser carregado completamente todas as noites. Na realidade, para a maioria das baterias de iões de lítio, não é necessário manter regularmente a bateria a 100%.

Para utilização diária, muitos fabricantes recomendam manter a carga dentro de uma determinada faixa, frequentemente próxima dos 20% aos 80%, embora a recomendação concreta deva ser sempre a indicada pelo fabricante do automóvel.

Existem, contudo, diferenças entre químicas de bateria. As baterias LFP, por exemplo, têm características diferentes das baterias NMC e alguns fabricantes permitem ou recomendam carregamentos até 100% com maior frequência, nomeadamente para permitir uma estimativa mais precisa do estado de carga.

Por isso, a regra mais importante é simples: siga as recomendações do fabricante do seu automóvel. Também não precisa necessariamente de ligar o carro ao carregador todas as noites.

6. Um carregador inteligente pode valer mais do que alguns quilowatts adicionais

Hoje existem Wallbox muito mais sofisticados do que os primeiros equipamentos que chegaram ao mercado. Alguns permitem controlar o carregamento através de uma aplicação, definir horários, acompanhar consumos e limitar a potência utilizada.

Outros conseguem comunicar com o sistema elétrico da habitação e adaptar automaticamente a potência de carregamento. Esta última função pode ser particularmente importante em Portugal.

Imagine que tem uma potência contratada de 6,9 kVA. Em vez de o carro consumir permanentemente 7,4 kW, o sistema pode adaptar o carregamento ao consumo da casa.

À noite, quando quase todos os equipamentos estão desligados, o carro pode carregar a uma potência elevada. Se ligar entretanto o forno ou outro equipamento de grande consumo, o Wallbox reduz temporariamente a potência.

Também pode programar o carregamento para determinadas horas, algo particularmente interessante para quem tem um tarifário com períodos horários mais baratos. A ERSE define anualmente a estrutura tarifária da eletricidade e, em 2026, existem novamente opções de tarifários com diferenciação horária.

7. Há apoios em Portugal, mas não conte sempre com eles

O preço final de um carregador não é apenas o preço que aparece na caixa. É preciso contabilizar o equipamento, instalação elétrica, proteções, cabos, canalizações e, sobretudo, a distância entre o quadro elétrico e o lugar de estacionamento.

E existe ainda outra questão importante: os apoios públicos mudam de aviso para aviso. Em 2026, o Fundo Ambiental incluiu novamente carregadores para veículos elétricos nos incentivos da Mobilidade Verde.

Na 2.ª fase do programa foram previstos 278 incentivos para carregadores, correspondentes a 80% do preço do carregador, até 800 euros, acrescidos de 80% da instalação elétrica, até 1000 euros. O apoio estava limitado a um carregador por condómino e a um máximo de 10 carregadores por condomínio/CPE.

No entanto, há um detalhe importante: as candidaturas dessa 2.ª fase decorreram até 27 de julho de 2026, pelo que, neste momento, não se deve assumir que este apoio continua disponível para novas candidaturas.

A melhor estratégia é verificar sempre os avisos em vigor do Fundo Ambiental antes de fazer a instalação, em vez de contar antecipadamente com uma comparticipação.

E os painéis solares?

Se tem ou está a pensar instalar painéis solares, o carro elétrico pode ser uma excelente forma de aproveitar parte dessa energia. Um carregador inteligente pode, dependendo do sistema instalado, adaptar o carregamento à produção fotovoltaica. Assim, em vez de enviar toda a produção solar para a rede, parte pode ser utilizada diretamente para carregar o automóvel.

Mas também aqui é necessário fazer contas. Quem percorre 5.000 quilómetros por ano terá uma necessidade energética muito diferente de quem percorre 30.000. E o investimento num sistema fotovoltaico não deve ser justificado apenas pelo automóvel.

É necessário considerar o consumo da casa, a produção solar prevista, o preço da eletricidade, a energia que será autoconsumida e o eventual excedente enviado para a rede.

E o carregamento bidirecional?

Esta é uma tecnologia que merece atenção nos próximos anos. O carregamento bidirecional permite, em determinadas condições, que a energia não flua apenas da rede para o automóvel. O veículo pode também devolver energia.

É aqui que aparecem conceitos como V2H, para alimentar a habitação, e V2G, para fornecer energia à rede. O novo regime jurídico português da mobilidade elétrica já prevê e enquadra soluções de carregamento inteligente e bidirecional.

Contudo, isto não significa que qualquer carro elétrico e qualquer Wallbox atualmente à venda possam funcionar como uma bateria doméstica. É necessário que exista compatibilidade entre o automóvel, o carregador, a instalação elétrica e os sistemas de gestão de energia.

Por isso, se está a instalar agora um carregador e pensa utilizar V2H ou V2G no futuro, pode fazer sentido escolher um equipamento preparado para essas tecnologias, mas sem pagar um valor elevado por funcionalidades que não vai conseguir utilizar.

Afinal, que carregador devo instalar?

Para a maioria dos utilizadores portugueses, a resposta não passa por escolher simplesmente o Wallbox com mais potência.

Antes de comprar, deve responder a estas perguntas: Quantos quilómetros faço por dia?

Qual é a potência máxima de carregamento AC do meu carro?

A minha instalação é monofásica ou trifásica?

Que potência tenho contratada?

Que equipamentos costumam funcionar simultaneamente em casa?

Quanto custa levar o cabo até ao lugar de estacionamento?

Tenho garagem individual ou vivo num condomínio?

Quero controlo através de aplicação e carregamento inteligente?

Tenho ou vou instalar painéis solares?

Posso beneficiar de algum apoio disponível no momento da instalação?

Só depois destas respostas faz sentido escolher o equipamento. Um Wallbox de 7,4 kW bem instalado, com gestão dinâmica de potência e adequado ao automóvel, pode ser uma solução muito mais inteligente do que um carregador de 22 kW que nunca vai conseguir utilizar plenamente.

E, para quem tem garagem, existe uma das maiores vantagens de ter um carro elétrico: chegar a casa, ligá-lo e encontrá-lo carregado na manhã seguinte.