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Acabou de comprar um carro elétrico? 7 coisas que ninguém lhe conta sobre o carregador

· Motores/Energia 1 Comentário

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Autor: Vítor M.

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  1. rui says:
    10 de Agosto de 2026 às 16:03

    7.4kwh é mais para quem faça 300km por dia do que 50 ou 60, para a maioria dos Portugues um carregador de 3.7Kwh chega e sobra, permite numa noite 150km de autoestrada ou 200km de cidade, a quantidade de Portugues a fazer mais que isso por dia é muito poucos, e mesmo que façam isso 1 ou 2 vezes por semana provavelmente no dia seguinte não fazem 200km novamente, mas apenas 10 ou 20 logo carregar por duas noites é mais que aceitável.

    Ficar pelos 3.7kwh faz com que os problemas de potencia desapareçam pois isso é bastante fácil de gerir, basta ter em atenção para não ligar tudo ao mesmo tempo, mas tendo o carro a carregar maioritariamente a noite quando nao há uso dos equipamentos mais pesados pois estamos a dormir é o ideal.

    Responder

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