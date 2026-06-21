A5 poderá receber radares de velocidade média nos dois sentidos

A Autoestrada A5, que liga Lisboa a Cascais, poderá vir a contar com novos radares de velocidade média em ambos os sentidos de circulação.

A medida integra o plano do Governo para reforçar a fiscalização rodoviária através da instalação de mais 12 pontos de controlo deste tipo em várias estradas portuguesas.

Ao contrário dos radares convencionais, que medem a velocidade num único local, os radares de velocidade média calculam a velocidade de um veículo ao longo de um determinado troço.

Para isso, registam a hora de passagem em dois pontos distintos e determinam a velocidade média realizada durante o percurso. Caso o valor ultrapasse o limite legal, é gerada uma infração.

Projeto ainda depende de financiamento e concurso público

Segundo informações avançadas pela imprensa nacional, a implementação destes novos equipamentos ainda está dependente da abertura de um concurso internacional e da respetiva garantia de financiamento. O processo poderá envolver um investimento de vários milhões de euros e não deverá avançar de imediato.

O Governo já tinha anunciado a intenção de aumentar a rede de radares de velocidade média em Portugal, procurando reduzir a sinistralidade rodoviária e promover o cumprimento dos limites de velocidade. A A5 surge agora como uma das vias identificadas para receber este reforço da fiscalização.

A escolha da A5 estará relacionada com a existência de zonas consideradas críticas em termos de segurança. Os defensores desta solução apontam para exemplos onde os radares de velocidade média já demonstraram resultados positivos na redução de acidentes graves e mortais.