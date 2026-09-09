A VinFast quer trazer este carro elétrico minúsculo para a Europa

Com dificuldades nos mercados ocidentais, a VinFast decidiu apostar num carro minúsculo, barato e pensado para o dia a dia urbano. Conheça o VF 2!

Depois de investir fortemente em SUVs elétricos para conquistar a Europa e os Estados Unidos, com resultados aquém do esperado, a VinFast parece estar a repensar a estratégia.

Num comunicado recente da VinFast Canada, a marca vietnamita admitiu que os micro-carros "estão silenciosamente de volta", citando exemplos como o Citroën Ami e o Fiat Topolino.

Neste contexto, surge o VF 2, o modelo mais pequeno da gama da marca, que a empresa admite não ser de todo impossível de ver a circular nas ruas europeias ou norte-americanas.

Carro pequeno, mas não desprovido de tudo

Com 3,09 metros de comprimento, 1,50 metros de largura e 1,66 metros de altura, com uma distância entre eixos de 2,07 metros, o VF 2 possui duas portas e dispõe de quatro lugares.

Para contexto, é mais de 54 centímetros mais curto do que um Fiat 500e.

Apesar das dimensões reduzidas, o carro inclui faróis LED, ar condicionado, um ecrã de 7 polegadas e jantes de liga leve de 13 polegadas.

Ao nível da segurança, conta com airbag do condutor, travões ABS e controlo de tração.

Motor, autonomia e carregamento

Sob a carroçaria, o VF 2 esconde uma bateria de 18,3 kWh que alimenta um motor montado na traseira, com 40 cv (30 kW) e 65 Nm de binário. Estes números modestos traduzem-se numa autonomia máxima de 210 km segundo o ciclo NEDC, um ciclo que tende a ser mais otimista do que o WLTP usado na Europa.

Quanto ao carregamento, um carregador rápido DC de 24 kW permite recuperar de 10% para 70% de bateria em cerca de 34 minutos.

A velocidade máxima está limitada a 80 km/h, evidenciando que não é um carro pensado para autoestradas, mas sim para trajetos urbanos curtos e para quem circula sozinho na cidade.

Poderá realmente chegar à Europa e aos EUA?

Para já, a VinFast não confirmou planos concretos para trazer o VF 2 para o mercado europeu ou norte-americano.

Ainda assim, a marca reconhece que tal decisão "não seria de todo descabida", sublinhando que, em muitos mercados desenvolvidos, mesmo os carros de entrada de gama se tornaram significativamente mais caros.

Além disso, a empresa notou que em muitos condomínios residenciais é cada vez mais comum ver carrinhos de golfe a circular fora dos campos de golfe, o que sugere existir procura por veículos pequenos e simples, pensados especialmente para deslocações urbanas curtas.

Sobre o preço, este micro-carro custa 188 milhões de dongues no Vietname, o equivalente a cerca de 6190 euros.

Num mercado automóvel onde os preços não param de subir, um elétrico verdadeiramente acessível, mesmo que limitado a 80 km/h e a uma autonomia modesta, pode ter o seu lugar, especialmente como alternativa a um segundo carro para circular em meios urbanos.