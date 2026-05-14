A tecnologia que está a mudar a segurança nos carros BMW é assinada pela Bosch

A Bosch está a impulsionar a segurança rodoviária com um sistema de alerta de perigos, tanto para veículos ligeiros de passageiros como para veículos comerciais. Estes sistema integra a gama de automóveis de passageiros do Grupo BMW desde março deste ano.

A Bosch dá um novo passo na segurança rodoviária com a expansão do seu serviço de alertas de perigos na estrada, uma solução baseada na cloud que permite antecipar riscos e ajudar os condutores a reagirem atempadamente.

Desde março de 2026, esta tecnologia já integra a gama de automóveis de passageiros do Grupo BMW.

Entretanto, a empresa prevê alargar progressivamente a sua integração a novos modelos nos próximos anos, reforçando a segurança e a experiência de condução.

O serviço de alertas de perigos na estrada antecipa situações críticas, tornando a condução mais segura e simples.

Disse Markus Heyn, membro do Conselho de Administração da Bosch e responsável pela área de Mobility.

Desde o seu lançamento, em junho de 2024, esta solução tem vindo a ser implementada de forma progressiva e já está presente em milhões de veículos ligeiros e comerciais, na Europa e nos Estados Unidos.

No caso do Grupo BMW, modelos como o iX1, iX2, iX3 e X3, assim como vários veículos da Mini, já incorporam este serviço.

Além disso, a Bosch oferece às fabricantes a possibilidade de ajustar a sensibilidade dos alertas de acordo com os seus próprios padrões e posicionamento.

Trunfo da Bosch é a gestão inteligente dos dados

Entre as suas funcionalidades mais avançadas destaca-se o sistema de aviso de condução em contramão baseado na cloud, uma tecnologia única que fornece alertas antecipados mesmo antes de o veículo ser visível para o condutor.

📲 Esta informação pode ser apresentada no ecrã do veículo ou no smartphone do utilizador, através de aplicações de parceiros da Bosch. Basta descarregar uma das aplicações e ativar a funcionalidade para começar a utilizar este serviço. Atualmente, já foram ultrapassados os 100 milhões de downloads em todo o mundo.

A elevada fiabilidade do serviço baseia-se numa combinação inteligente de dados, uma vez que a Bosch integra informação anónima em tempo real proveniente de milhões de veículos conectados com dados de fornecedores externos, como serviços meteorológicos ou operadores rodoviários.

Esta abordagem permite gerar uma visão precisa e atualizada do estado das vias.

Uma experiência de condução verdadeiramente conectada

Outro trunfo é a análise contínua dos dados do veículo, pelo sistema, como a ativação dos limpa-para-brisas ou do controlo de estabilidade.

A partir destes padrões e da informação disponível, consegue identificar situações de risco como aquaplanagem, nevões, ventos fortes, nevoeiro ou black ice (em português, gelo negro), emitindo alertas antecipados.

Na prática, um algoritmo analisa e combina continuamente dados do veículo, como as intervenções do Programa Eletrónico de Estabilidade (em inglês, ESP) ou a atividade dos limpa-para-brisas.

Se o sistema detetar, por exemplo, que muitos veículos numa determinada zona estão a utilizar os limpa-para-brisas na velocidade máxima e o serviço meteorológico prever chuvas intensas, conclui que existe risco de aquaplanagem e os condutores recebem um alerta precoce para poderem ajustar atempadamente a velocidade do veículo.

A qualidade destas previsões é validada de forma constante através de frotas de teste próprias e de fontes externas, como câmaras de estrada.

Graças a esta informação preditiva, os sistemas avançados de assistência à condução (em inglês, ADAS), como o controlo de velocidade adaptativo ou o assistente de travagem de emergência, podem atuar com maior precisão e segurança.

Como complemento, a Bosch oferece um sistema conectado de reconhecimento de limites de velocidade que mostra ao condutor a velocidade permitida em cada momento, incluindo limites dinâmicos em zonas de obras, condições meteorológicas ou faixas horárias.

Com estas soluções, a Bosch avança rumo a uma mobilidade mais segura, conectada e eficiente, colocando a tecnologia ao serviço dos condutores e fabricantes em todo o mundo.