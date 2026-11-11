A Renault tem um novo veículo, mas não é para circular nas estradas

A Renault e o grupo belga de defesa John Cockerill apresentaram o Forefront Concept, um robô terrestre elétrico telecomandado concebido para missões militares como o apoio logístico, a evacuação de feridos, o reconhecimento, o combate a drones e o apoio de fogo.

Apresentado a 3 de novembro, o Forefront resulta de uma parceria entre a fabricante automóvel francesa e o grupo de defesa belga, num projeto que contou com contributos das forças armadas francesas. Nas próximas semanas, o veículo, que continua a ser apenas um conceito, deverá participar em vários exercícios e ensaios no terreno, que permitirão aperfeiçoar o conceito com base na experiência e nas necessidades dos militares.

O que se sabe sobre o veículo

Em dimensões, o Forefront é comparável a um pequeno automóvel citadino. Conta com tração e direção às quatro rodas, bem como dois motores elétricos. As empresas apontam para um alcance de aproximadamente 400 km, que poderá ser aumentado através de um extensor de autonomia, e uma capacidade de carga útil de até uma tonelada. De ressalvar que estes dados são objetivos de projeto, ainda sem validação através de ensaios.

Segundo a Renault, o veículo terá também boas capacidades de progressão em terrenos difíceis, podendo ser equipado com uma torre de armamento telecomandada, com capacidade de tiro, e um sistema de deteção e combate a drones.

O Forefront poderá assumir versões militares e civis. Além das operações no terreno, poderá ser utilizado em tarefas de proteção civil, logística e vigilância de instalações industriais sensíveis, incluindo centrais nucleares.

Robôs terrestres ganham importância nos conflitos modernos

A utilização de robôs terrestres tem vindo a ganhar importância nos conflitos modernos, especialmente na Ucrânia. A crescente presença de drones aéreos criou zonas de combate permanentemente vigiadas, conhecidas como kill zones, onde soldados e veículos blindados ficam particularmente expostos e têm cada vez menos possibilidades de sobreviver.

Neste cenário, os veículos não tripulados, como o Forefront, permitem transportar equipamento e evacuar feridos sem expor mais militares ao perigo.

Aliás, o diretor-executivo da John Cockerill, Jean-Luc Maurange, apontou o mercado ucraniano como uma das primeiras oportunidades que lhe vêm à cabeça. O responsável admitiu também a possibilidade de utilizar o veículo em operações de desminagem no Médio Oriente, onde continuam a existir necessidades significativas nesta área.

Componentes automóveis ao serviço das missões militares

A Renault é responsável pela conceção e produção da plataforma, recorrendo a cerca de 70% de componentes já comprovados na indústria automóvel. A John Cockerill assegura o desenvolvimento dos sistemas de teleoperação e das funcionalidades autónomas.

O grupo belga adquiriu, em 2024, a empresa francesa Arquus, um dos principais fornecedores de veículos militares das forças armadas francesas, reforçando a sua presença no setor da defesa.

Em declarações à AFP, Jean-Luc Maurange explicou que a utilização de componentes automóveis já existentes poderá permitir reduzir em 10 vezes os custos face ao desenvolvimento de um veículo militar de raiz. De facto, anteriormente a empresa tinha iniciado um projeto deste género, mas considerou-o sofisticado, demorado e dispendioso.

Esta mudança de abordagem permitiu aproveitar componentes de mobilidade já produzidos em grande escala, reduzindo a necessidade de desenvolver soluções específicas para o setor militar.

Ainda sem preço nem data de produção

Segundo uma fonte do grupo citada pela AFP, o Forefront será produzido numa fábrica da Renault, em França, cuja localização ainda não foi escolhida. Para já, não foram divulgados preços, encomendas ou um calendário para o início da produção.

Os próximos ensaios com as forças armadas francesas serão determinantes para perceber se o conceito consegue passar à fase de desenvolvimento e, eventualmente, à produção em série. Será também nessa fase que se poderá avaliar se a utilização de componentes automóveis permite efetivamente reduzir os custos de desenvolvimento e fabrico de veículos militares.

Renault já tem outros projetos militares em curso

O Forefront é o terceiro projeto da Renault no desenvolvimento de veículos e equipamentos militares não tripulados, depois de a agência francesa de armamento (em francês, DGA) ter contactado a empresa, em julho de 2024, para impulsionar a produção de drones em grande escala e a baixo custo.

Entre os projetos em desenvolvimento estão:

Chorus, um drone destinado a ataques em profundidade, desenvolvido com a Turgis Gaillard. Será produzido em Le Mans, com capacidade para várias centenas de unidades por mês, e utilizará um motor de combustão para reduzir custos. Toutatis, uma munição telecomandada de curto alcance, desenvolvida com a Thales. A Renault pretende atingir uma produção de mil unidades mensais a partir de 2027.

A indústria automóvel está a reforçar a sua presença no setor da defesa, com a alemã Schaeffler a apoiar a Delair na produção de drones, a Forvia a prever montar drones intercetores em França e na Alemanha, e a Valeo a trabalhar para fabricar motores elétricos para drones da Harmattan AI a partir de 2027.