A razão pela qual Israel quis os carros elétricos fora dos seus portos

Em conflito aceso e com Israel sob ataque, por que motivo as autoridades estavam preocupadas com os carros elétricos estacionados nos portos do país?

A guerra entre Israel e o Irão começou há vários dias, com um ataque ao programa nuclear de Teerão, bem como a oficiais militares e cientistas. Entretanto, o Irão respondeu com o lançamento de mísseis e drones.

Numa escalada que muitos previam, a entrada dos Estados Unidos no conflito motivou o Irão a retaliar, com um ataque à Base Aérea de Al Udeid, no Qatar.

Antes do cessar-fogo, a Administração de Navegação e Portos de Israel terá "ordenado aos importadores de automóveis que se preparassem para evacuar todos os carros elétricos dos portos marítimos israelitas", considerando a possibilidade de mais mísseis iranianos atingirem o seu território.

Israel considera que incêndios em carros elétricos são difíceis de extinguir

Segundo avançado pela imprensa, as autoridades quiseram que os veículos elétricos fossem retirados dos portos importantes, como Haifa, por onde passam 20 milhões de toneladas de carga anualmente, e Ashdod.

Os veículos deveriam ser transportados para estacionamentos vazios, por exemplo, por forma a ficarem longe de infraestruturas críticas.

O facto de o porto de Haifa ser particularmente movimentado, torna-o um alvo atraente para um potencial ataque: as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de um míssil iraniano atingir o porto e, por conseguinte, os veículos elétricos lá estacionados.

Tendo em conta que os incêndios em carros elétricos são especialmente difíceis de extinguir, um ataque deste tipo poderia ser um grande problema.

Não sendo um cenário óbvio, foi, aparentemente, considerado pelas autoridades de Israel.

Leia também: