A pressão dos pneus do seu carro está correta? Saiba os efeitos

A pressão correta dos pneus é crucial para a sua segurança, a performance do veículo e a economia. Saiba o efeito de pressão baixa e pressão elevada nos pneus.

Porquê Manter a pressão dos pneus correta?

Manter os pneus calibrados com a pressão indicada pelo fabricante garante uma série de benefícios:

Segurança na Estrada Assegura a máxima área de contacto com o solo, otimizando a aderência e reduzindo a distância de travagem.

Economia de Combustível Diminui a resistência ao rolamento, o que significa que o seu carro precisa de menos força para se mover, economizando combustível.

Durabilidade dos Pneus Promove um desgaste uniforme e lento de toda a banda de rodagem, prolongando a vida útil dos pneus.

Conforto na Condução Permite que o pneu absorva de forma eficiente os impactos e as irregularidades do piso.



O portal Prevenção Rodoviária Portuguesa disponibilizou uma pequena imagem onde é possível ver a diferença entre pressão baixa, pressão adequada e pressão elevada.

Como saber a pressão certa?

O valor recomendado para cada modelo de veículo encontra-se normalmente:

No manual do veículo;

Numa etiqueta na porta do condutor;

No interior do tampão do depósito de combustível ou na tampa do porta-luvas.

Estes valores são apresentados em bar ou kPa (1 bar equivale a 100 kPa). Nos automóveis ligeiros, a pressão ideal costuma situar-se entre 2.1 e 2.5 bar, embora possa variar conforme o modelo e o tipo de pneu.

A medição deve ser feita com os pneus frios, ou seja, antes de conduzir mais de três quilómetros. Utilize um manómetro, disponível na maioria das bombas de combustível ou em versões portáteis, e compare com os valores recomendados.