A perder terreno na China e na Europa, Ford vai construir fábrica de elétricos… na Indonésia

Por estar em crescimento, o mercado dos carros elétricos é aguerrido, com as fabricantes a tentarem posicionar-se. Após perder terreno na China e na Europa, a Ford planeia expandir-se num mercado cheio de potencial para os carros elétricos, mas inexplorado: a Indonésia.

Atualmente, a Ford está a conduzir cortes nos postos de trabalho na Europa e a perder quota de mercado na China. Portanto, na procura de alternativas estratégicas, a fabricante parece ver potencial na Indonésia.

Embora a Ford ainda não tenha confirmado oficialmente os relatórios, a imprensa afirma que o Governo da Indonésia já manteve conversações com várias fabricantes de automóveis globais, "incluindo o Grupo Volkswagen e a Ford".

A Ford regressou ao mercado indonésio em 2022, após uma ausência de seis anos, por via de uma parceria com o Grupo RMA, sediado em Banguecoque. A fabricante vende, agora, a Ranger e o Everest, fabricados na Tailândia, com um total de 664 entregas, até agora, este ano.

Com a Indonésia a apostar nos carros elétricos, para explorar os recursos de níquel do país e promover a criação de emprego para a sua vasta e jovem força de trabalho, a Ford parece reconhecer-lhe potencial para uma fábrica.

Indonésia quer que fabricantes aproveitem o potencial do país

De facto, a Indonésia tem tentado motivar as fabricantes de automóveis a investirem no país, promovendo a dimensão do seu mercado, a baixa penetração dos automóveis e a sua posição estratégica relativamente aos mercados do Sul da Ásia. Relativamente ao níquel, a Indonésia produz 20,6% do total mundial.

Num evento em Jacarta, Faisol Riza, vice-ministro da Indústria, disse aos jornalistas que "a Ford prometeu construir a sua fábrica e realizar o seu investimento na Indonésia até ao próximo ano", segundo os meios de comunicação locais, incluindo o The Jakarta Post e o Just Auto, propriedade da Global Data.

No ano passado, a Ford juntou-se à gigante mineira global Vale e à empresa chinesa Zhejiang Huayou Cobalt Company, para investir num projeto de processamento de níquel no valor de 4,5 mil milhões de dólares, na ilha indonésia de Sulawesi, com o início das operações previsto para 2026.

Espera-se que a mina produza até 120.000 toneladas de um produto intermédio de níquel por ano para cátodos de baterias de veículos elétricos.

O nosso objetivo é que todas as fabricantes estabeleçam fábricas na Indonésia devido ao seu elevado impacto social e económico, em especial na criação de emprego.

Disse Prabowo Subianto, Presidente da Indonésia, que tomou posse em outubro.