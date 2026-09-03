A Minha Carta de Condução: veja a data em que vai caducar

Sabe quando tem de renovar a sua carta de condução? Há uma forma simples de consultar a validade e descobrir a partir de que data pode tratar da renovação. Não se esqueça do aviso do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O IMT disponibiliza a plataforma “A Minha Carta de Condução”, que permite consultar a validade das categorias de condução e saber quando é necessário proceder à revalidação.

Como consultar a validade da Carta de Condução?

Basta aceder à plataforma "A Minha Carta de Condução" e autenticar-se. Depois de entrar, pode consultar a validade das diferentes categorias e verificar quais necessitam de ser revalidadas.

O IMT recomenda que a renovação seja tratada nos seis meses anteriores ao fim da validade, evitando deixar o processo para a última hora.

A revalidação pode ser feita através do IMT Online, presencialmente nos serviços do IMT ou em Espaços Cidadão. Em determinadas situações, também pode ser iniciada através da app GOV.PT.

E se a carta caducar?

É importante não deixar passar a validade. Conduzir com a carta caducada constitui uma infração rodoviária.

Além disso, se a carta estiver caducada há mais de dois anos, podem ser exigidos exames ou formação adicional, dependendo do período decorrido e das categorias.

A revalidação custa, em regra, 30 euros, sendo de 15 euros para condutores com 70 ou mais anos. Os pedidos efetuados online têm um desconto de 10%.

Mesmo que a carta tenha uma data impressa, especialmente nos documentos mais antigos, vale a pena consultar a plataforma do IMT para confirmar quando deve efetivamente proceder à renovação.