A família IONIQ vai crescer: Hyundai prepara dois novos SUV elétricos

A Hyundai está a preparar novos SUV elétricos para reforçar a família IONIQ. Os modelos, apontados como IONIQ 4 e IONIQ 7, deverão ocupar segmentos atualmente pouco representados na gama elétrica da marca.

A Hyundai deverá alargar a sua oferta de veículos elétricos com dois novos SUV. A informação foi avançada pela Auto Express, que aponta para a chegada dos novos modelos nos próximos 12 a 18 meses. A marca sul-coreana já confirmou a preparação de novos veículos elétricos, mas as designações IONIQ 4 e 7 ainda não foram oficialmente confirmadas.

IONIQ 4 deverá ser um SUV elétrico compacto

Um dos novos modelos será um SUV do segmento B, uma categoria que a Hyundai considera importante para a expansão da sua oferta elétrica. Segundo o mesmo órgão de comunicação britânico, este modelo deverá assumir a designação IONIQ 4 e poderá entrar em produção em 2027.

O novo SUV deverá apresentar uma carroçaria mais convencional do que o IONIQ 3 e ocupar uma posição entre este modelo e o IONIQ 5. A publicação britânica aponta ainda para um interior inspirado no atual IONIQ 3 e para duas possíveis baterias, com capacidades de 42 kWh e 61 kWh.

A possibilidade de utilizar a mesma base técnica do Kia EV3 também foi colocada à Hyundai. Entretanto, Chris McKinnon, responsável de produto da Hyundai para a Europa, não confirmou essa informação, mas reconheceu a importância deste segmento para a marca, sem revelar mais detalhes sobre o futuro modelo.

Um novo SUV entre o IONIQ 5 e o 9

O segundo modelo deverá ocupar uma posição superior na gama, entre o IONIQ 5 e o 9, sendo antecipada a designação IONIQ 7.

O futuro SUV deverá apostar numa configuração familiar e numa utilização mais versátil do espaço interior. A publicação britânica prevê uma arquitetura elétrica de 800 volts e versões com um ou dois motores elétricos. Sobre a capacidade da bateria e a autonomia não há ainda especulações.

A chegada destes dois modelos permitiria à Hyundai reforçar a sua presença nos segmentos dos SUV elétricos compactos e médios, complementando a atual oferta da marca.

O nome IONIQ 7 já tinha sido utilizado pela Hyundai

A designação IONIQ 7 não é totalmente nova para a Hyundai. Quando apresentou a IONIQ como uma marca dedicada aos veículos elétricos, em 2020, a empresa anunciou inicialmente três modelos, o IONIQ 5, o IONIQ 6 e o IONIQ 7.

O modelo que estava então associado ao nome IONIQ 7 acabou por chegar ao mercado como IONIQ 9. A alteração deixou o número 7 disponível para um eventual novo modelo, que poderá agora corresponder ao SUV elétrico de dimensão intermédia.

Atualmente, a gama IONIQ inclui o 3, o 5, o 6 e o 9. A confirmar-se a chegada dos dois novos SUV, a Hyundai terá uma oferta elétrica mais abrangente, sobretudo nos segmentos dos SUV compactos e médios.

Por enquanto, apesar de a Hyundai ter confirmado a preparação de novos veículos elétricos, os nomes que adotarão, bem como as especificações técnicas e datas concretas de lançamento, continuam sem confirmação oficial.

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