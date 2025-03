A Tesla já apareceu há alguns anos e na altura eram muitos os que queriam ter um veículo da marca. O mundo mudou e o interesse pelos veículos da empresa de Elon Musk tem-se vindo a perder. Segundo uma sondagem recente, 94% dos alemães dizem que não comprariam um Tesla.

94% dos entrevistados afirmaram que não considerariam comprar um veículo da Tesla

De acordo com uma análise recente realizada pela T-Online, que contou com a participação de cerca de 100.000 alemães, mais de 94% dos entrevistados afirmaram que não considerariam comprar um veículo da Tesla. Apenas 3% mostraram interesse em adquirir um carro da marca.

Este resultado é particularmente preocupante para a Tesla, especialmente considerando o declínio significativo nas vendas na Alemanha. Em 2024, as vendas da Tesla no país diminuíram 41% em relação a 2023, apesar de um aumento de 27% nas vendas de veículos elétricos no geral. Nos primeiros dois meses de 2025, as vendas caíram 70% adicionais em comparação com o desempenho já fraco de 2024.

Vários fatores têm vindo a para essa tendência, incluindo o aumento da concorrência no mercado de veículos elétricos e a transição para o novo modelo do Model Y. Além disso, especialistas do setor sugerem que a imagem pública do CEO da Tesla, Elon Musk, especialmente devido ao seu envolvimento político e apoio ao partido de extrema-direita AfD na Alemanha, pode estar a afetar negativamente a perceção da marca entre os consumidores alemães.

Esses dados indicam um desafio significativo para a Tesla no mercado alemão, destacando a necessidade de estratégias eficazes para reconquistar a confiança e o interesse dos consumidores locais.

E você, compraria atualmente um Tesla?