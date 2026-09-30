9 anos depois, a Tesla adia o novo Roadster… por causa da chuva!
A espera pelo regresso do Tesla Roadster parecia ter chegado ao fim, mas o calendário sofreu um revés. A apresentação deste desportivo elétrico acontecia a 1 de outubro, mas a fabricante decidiu adiar a revelação para 15 de outubro. Na origem da decisão está a previsão meteorológica no Texas, onde fortes tempestades inviabilizam o evento nos moldes planeados.
Tesla adia a chegada do novo Roadster
O anúncio oficial confirmou que a decisão resultou da monitorização atenta de alertas meteorológicos severos. Uma vez que os testes e a demonstração apenas podem acontecer em espaço aberto, a empresa optou por jogar pelo seguro. Este é mais um episódio numa longa lista de prazos que continuam a ser empurrados no ecossistema da marca.
Razão técnica culpa o evento ao ar livre
A escolha das instalações de testes da SpaceX em McGregor, no Texas, explica a impossibilidade de transferir a apresentação para um pavilhão fechado. A Tesla quer demonstrar dinamicamente o veículo equipado com o chamado pacote SpaceX, um sistema opcional baseado em propulsores a gás frio. Este mecanismo promete levar o desportivo dos 0 aos 100 km/h em menos de um segundo, permitindo até uma curta sustentação a escassos centímetros do solo.
Por motivos estritos de segurança, a máquina será manobrada à distância, sem ocupantes a bordo, enquanto a assistência técnica e os convidados permanecem a várias centenas de metros de distância. A natureza destes propulsores exige uma área descampada e ampla, desenhada para testes de motores de foguetões. Qualquer intempérie violenta coloca em causa os protocolos de segurança definidos pelos engenheiros do projeto.
Roadster event update— Tesla (@Tesla) September 28, 2026
We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted & because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule.
New date is October 15. Additional details to…
Sucessão de promessas e reservas milionárias
O percurso do novo Roadster tem sido marcado por constantes reformulações desde que o primeiro protótipo surgiu em novembro de 2017. Na altura, o arranque de produção estava apontado para 2020, mas os anos seguintes trouxeram múltiplos adiamentos sucessivos, atirando a montagem em série para 2027 ou 2028. Ao longo de quase uma década, o modelo acumulou datas de apresentação que acabaram por ser repetidamente canceladas.
A paciência de quem adiantou verbas avultadas também se esgotou ao longo dos anos. Os primeiros compradores chegaram a pagar 50 mil dólares de sinal, ou 250 mil dólares pela versão especial de lançamento, levando figuras como Sam Altman a exigir a devolução do montante após sete anos e meio de silêncio. No continente europeu, as encomendas foram recentemente reabertas mediante caução de 43 mil euros, mantendo-se o preço final em segredo.
No plano das características técnicas, a variante com o pacote aeroespacial destina-se apenas a circuitos fechados, ficando de fora da homologação para circulação pública. Para a versão de série convencional, a fabricante continua a avançar números impressionantes: autonomia na ordem dos 1000 quilómetros, velocidade de ponta superior a 400 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos. Resta aguardar por meados de outubro para confirmar tudo.
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