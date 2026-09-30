9 anos depois, a Tesla adia o novo Roadster… por causa da chuva!

A espera pelo regresso do Tesla Roadster parecia ter chegado ao fim, mas o calendário sofreu um revés. A apresentação deste desportivo elétrico acontecia a 1 de outubro, mas a fabricante decidiu adiar a revelação para 15 de outubro. Na origem da decisão está a previsão meteorológica no Texas, onde fortes tempestades inviabilizam o evento nos moldes planeados.

Tesla adia a chegada do novo Roadster

O anúncio oficial confirmou que a decisão resultou da monitorização atenta de alertas meteorológicos severos. Uma vez que os testes e a demonstração apenas podem acontecer em espaço aberto, a empresa optou por jogar pelo seguro. Este é mais um episódio numa longa lista de prazos que continuam a ser empurrados no ecossistema da marca.

Razão técnica culpa o evento ao ar livre

A escolha das instalações de testes da SpaceX em McGregor, no Texas, explica a impossibilidade de transferir a apresentação para um pavilhão fechado. A Tesla quer demonstrar dinamicamente o veículo equipado com o chamado pacote SpaceX, um sistema opcional baseado em propulsores a gás frio. Este mecanismo promete levar o desportivo dos 0 aos 100 km/h em menos de um segundo, permitindo até uma curta sustentação a escassos centímetros do solo.

Por motivos estritos de segurança, a máquina será manobrada à distância, sem ocupantes a bordo, enquanto a assistência técnica e os convidados permanecem a várias centenas de metros de distância. A natureza destes propulsores exige uma área descampada e ampla, desenhada para testes de motores de foguetões. Qualquer intempérie violenta coloca em causa os protocolos de segurança definidos pelos engenheiros do projeto.

Roadster event update



We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted & because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule.



New date is October 15. Additional details to… — Tesla (@Tesla) September 28, 2026

Sucessão de promessas e reservas milionárias

O percurso do novo Roadster tem sido marcado por constantes reformulações desde que o primeiro protótipo surgiu em novembro de 2017. Na altura, o arranque de produção estava apontado para 2020, mas os anos seguintes trouxeram múltiplos adiamentos sucessivos, atirando a montagem em série para 2027 ou 2028. Ao longo de quase uma década, o modelo acumulou datas de apresentação que acabaram por ser repetidamente canceladas.

A paciência de quem adiantou verbas avultadas também se esgotou ao longo dos anos. Os primeiros compradores chegaram a pagar 50 mil dólares de sinal, ou 250 mil dólares pela versão especial de lançamento, levando figuras como Sam Altman a exigir a devolução do montante após sete anos e meio de silêncio. No continente europeu, as encomendas foram recentemente reabertas mediante caução de 43 mil euros, mantendo-se o preço final em segredo.

No plano das características técnicas, a variante com o pacote aeroespacial destina-se apenas a circuitos fechados, ficando de fora da homologação para circulação pública. Para a versão de série convencional, a fabricante continua a avançar números impressionantes: autonomia na ordem dos 1000 quilómetros, velocidade de ponta superior a 400 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos. Resta aguardar por meados de outubro para confirmar tudo.