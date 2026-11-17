Na Suíça, o abastecimento de combustíveis está sob pressão devido à guerra no Médio Oriente e ao nível persistentemente baixo do Reno. Neste cenário, o Gabinete Federal para o Abastecimento Económico do país está a analisar um limite de 80 km/h nas autoestradas.

A gasolina e o óleo de aquecimento chegam normalmente à Suíça por barco, a partir de Roterdão e passando por Basileia, mas o nível do Reno está demasiado baixo para a navegação de embarcações de transporte e este tráfego encontra-se fortemente limitado.

Apesar da tensão que resulta de o rio não estar navegável há bastante tempo, segundo Roland Pfister, delegado federal para o abastecimento económico do país, há outras vias em funcionamento: o petróleo bruto proveniente dos Estados Unidos chega por mar a Marselha e segue por oleoduto até à refinaria de Cressier, no cantão de Neuchâtel, enquanto. a gasolina e o gasóleo chegam de comboio de refinarias como a de Ingolstadt, na Alemanha.

De acordo com a Rádio e Televisão Suíça alemã (em alemão, SRF), a Suíça estará perante um problema se estas rotas também falharem, e uma falta séria de gasolina e gasóleo poderia surgir caso um oleoduto ficasse danificado durante várias semanas.

O limite de 80 km/h

Segundo o gabinete federal, o limite de 80 km/h poderá ser tema se uma parte substancial das reservas esgotar e a poupança voluntária se revelar insuficiente. A medida é considerada uma opção atrativa, porque o Conselho Federal poderia decretá-la rapidamente e porque, segundo Pfister, teria um duplo efeito: o de poupar combustível e o de enviar um sinal muito forte à população.

O deputado do Conselho Nacional pelo SVP/UDC e empresário de transportes Benjamin Giezendanner mostrou pouco entusiasmo. Embora os seus camiões não fossem afetados, defende que hoje já se circula na maior parte das autoestradas abaixo dos 120 km/h.

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