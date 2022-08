66% concorda que o comércio feche mais cedo para poupar energia

Os alertas para a poupança energética, entre outros recursos, são mais do que muitos. E depois das ameaças da Rússia em cortar o fornecimento do seu gás a vários países, nomeadamente da Europa, torna-se ainda mais fundamental aplicar determinadas estratégias para reduzir o consumo para garantir o recurso no inverno.

Assim sendo, questionámos os nossos leitores sobre se estes concordam que o comércio adote algumas medidas, como fechar os estabelecimentos mais cedo, para poupar energia. E a maioria concorda! Vamos conhecer todos os resultados.

Concorda que o comércio adote medidas, como fechar mais cedo, para poupar energia?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.499 respostas obtidas.

E de acordo com os resultados, a maioria dos leitores, com 66% dos votos, dizem que concordam com a adoção de medidas por parte do comércio para poupar energia, nomeadamente a estratégia de fechar os estabelecimentos mais cedo (986 votos). Por sua vez, os restantes 34% mostram-se contra estas medidas (513 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Nos comentários feitos ao artigo desta questão, as opiniões também se dividem. Do lado de quem concorda surgem testemunhos de pessoas que já trabalharam em centros comerciais, por exemplo, e garantem que não se justifica que estes estejam abertos até tão tarde e também quem defenda que é mais do que suficiente se o comércio estiver aberto até às 18h. Já do lado de quem não concorda, há quem mencione que tal poderá levar ao desemprego e que se deve analisar cuidadosamente o impacto que tal terá no comércio. Também há quem concorde com as medidas, mas apenas aplicadas às grandes superfícies comerciais e não ao comércio tradicional.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se concorda que o comércio adote medidas, como fechar as portas mais cedo, para poupar energia.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Estaria disposto a ter publicidade num serviço para pagar menos mensalidade do mesmo? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.