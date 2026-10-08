500 km de autonomia e carregamento em 24 minutos: Renault tem novidades!

A Renault renovou o Megane E-Tech elétrico, apostando numa combinação de maior autonomia, mais tecnologia e um preço mais competitivo. Com um design atualizado, uma bateria de 67 kWh e até 500 km de autonomia, o modelo chega ao mercado português com argumentos reforçados e preços a partir de 38.550 euros.

A mobilidade elétrica continua a evoluir e a Renault quer tornar a sua proposta ainda mais atrativa para quem procura um automóvel elétrico para o dia a dia. O novo Megane E-Tech elétrico surge com melhorias em áreas fundamentais, desde a eficiência energética e a velocidade de carregamento até à conectividade e ao equipamento disponível a bordo.

Uma das principais novidades está na adoção de uma bateria LFP de 67 kWh, que permite percorrer até 500 km em ciclo WLTP. O carregamento rápido também foi otimizado, sendo possível recuperar dos 15% aos 80% de energia em cerca de 24 minutos.

A par das novidades, a marca francesa simplificou a gama, que passa a contar com apenas dois níveis de equipamento, uma única bateria e uma motorização.

Uma renovação assente em quatro pilares fundamentais

Lançado em 2022, o Megane E-Tech elétrico representa uma nova geração de automóveis elétricos da Renault, concebidos a pensar no design, no prazer de condução, na tecnologia a bordo e na facilidade de utilização. Agora, a Renault apresenta o novo Megane E-Tech elétrico, mais contemporâneo, mas fiel ao seu ADN.

Nas palavras da Renault, o novo Megane responde a todos os atributos valorizados pelos clientes, prosseguindo a ambição de reforçar a proposta de valor do produto e tornar a mobilidade elétrica mais acessível, enquanto simplifica a experiência do cliente.

Assim, o novo Megane E-Tech elétrico reforça os seus pontos fortes com melhorias em quatro áreas-chave:

Um design mais dinâmico e assertivo , que reforça a sua presença na estrada;

, que reforça a sua presença na estrada; Uma experiência de condução elétrica melhorada , com maior autonomia e carregamentos mais rápidos, proporcionando maior tranquilidade aos clientes;

, com maior autonomia e carregamentos mais rápidos, proporcionando maior tranquilidade aos clientes; Uma conectividade a bordo melhorada , concebida para ser útil, intuitiva e evolutiva;

, concebida para ser útil, intuitiva e evolutiva; Uma gama mais simples e intuitiva, com um elevado nível de equipamento desde a versão de entrada.

O Novo Megane E-Tech elétrico acompanha os clientes no dia a dia da mobilidade elétrica, através de uma abordagem simultaneamente simples e personalizável. A gama, agora mais clara e intuitiva, procura transmitir confiança a quem dá os primeiros passos na mobilidade elétrica, enquanto as tecnologias a bordo e os serviços conectados permitem aos utilizadores mais experientes personalizar e gerir de forma ainda mais eficaz as suas deslocações diárias.

Gama simplificada, mais clara e melhorada

O Novo Megane adota uma estrutura de gama simples e clara para facilitar a escolha dos clientes, maximizando o valor da oferta: 1 bateria – 1 motorização – 2 versões.

Todas as versões beneficiam de um elevado nível de equipamento de série, incluindo:

A nova bateria LFP de 67 kWh , que oferece uma autonomia de até 500 km ;

, que oferece uma ; Uma motorização única com potência de 220 cv (160 kW) e 300 Nm de binário;

de binário; Um carregador bidirecional CA de 11 kW (22 kW em opção);

(22 kW em opção); Funcionalidades específicas da condução elétrica, tais como a bomba de calor e o pré-condicionamento automático da bateria;

Ecrã de 12 polegadas com sistema openR Link e Google integrado, uma referência no mercado que inclui o Google Maps, mais de 100 aplicações e o Gemini, o assistente de voz da Google baseado em inteligência artificial;

com sistema openR Link e Google integrado, uma referência no mercado que inclui o Google Maps, mais de 100 aplicações e o Gemini, o assistente de voz da Google baseado em inteligência artificial; Um novo carregador magnético sem fios e com ventilação (Qi2) para smartphone.

Além disso, a gama está mais clara e coerente, com dois níveis de equipamento complementares:

techno + A versão techno inclui de série uma vasta gama de equipamentos, como o ecrã duplo openR de 12 polegadas com Google integrado, o planeador de viagens elétricas, a câmara de marcha-atrás digital e o volante aquecido, bem como equipamentos essenciais para a condução elétrica: bomba de calor, pré-condicionamento da bateria, sistema de travagem regenerativa através das patilhas no volante e função one pedal. Conta ainda com jantes de 19 polegadas e uma capacidade da bagageira entre as melhores do segmento, com 440 L. A gama foi simplificada sem comprometer a qualidade percebida no interior, segundo a Renault. A versão techno passa a incluir um painel de instrumentos revestido a TEP que reforça o toque contemporâneo e a sensação de qualidade. Os bancos elétricos, também revestidos a TEP, estão agora disponíveis em pack nesta versão, com ambientes em tons claros ou escuros, oferecendo mais possibilidades de personalização. Os packs disponíveis em opção permitem aos clientes acrescentar equipamentos como o sistema de som premium Harman Kardon, as jantes em liga leve de 20 polegadas synergy, o carregador bidirecional CA de 22 kW, o sistema de aquecimento dos bancos dianteiros ou o pack advanced driving assist & augmented vision. esprit Alpine + A versão esprit Alpine reforça o carácter e o estatuto do modelo. Com uma imagem exterior distinta, vem equipada de série com jantes de 20 polegadas e elementos de design específicos. Proporciona ainda uma experiência a bordo mais completa, com bancos dianteiros elétricos, banco do condutor com função massagem, sistema de som premium Harman Kardon e um conjunto completo de ajudas à condução, incluindo o active driver assist, a câmara 3D com visão 360° e o sistema de estacionamento mãos-livres.

O Megane E-Tech elétrico está disponível em sete cores de carroçaria: branco glaciar, preto estrela, cinzento shiste, azul noturno, vermelho flamme, cinzento shiste acetinado, bem como a nova cor azul ardósia acetinado, que também está disponível no Scenic E-Tech elétrico.

Uma experiência elétrica ainda mais eficiente

O Novo Megane E-Tech elétrico evolui em matéria de eficiência. A nova bateria LFP de 67 kWh oferece:

Uma autonomia de até 500 km WLTP , um valor que proporciona maior tranquilidade aos clientes, tanto nas deslocações do dia a dia como em viagens de longa distância;

, um valor que proporciona maior tranquilidade aos clientes, tanto nas deslocações do dia a dia como em viagens de longa distância; Carregamento rápido otimizado, dos 15 aos 80 % em cerca de 24 minutos (uma melhoria de 25 % em relação à gama anterior).

Preço e disponibilidade

O Novo Megane E-Tech elétrico está disponível em Portugal a partir de 38.550 €.

Motor Versão PVPR (€) 220 cv autonomia conforto (LFP EV67) techno 38.550 220 cv autonomia conforto (LFP EV67) espirit Alpine 41.050

Além disso, foi concebido e fabricado em França, na fábrica de Douai, que faz parte do cluster ElectriCity. A bateria também é montada em Douai, com células produzidas na Europa (Polónia), enquanto o motor é fabricado em Cléon, na Normandia.