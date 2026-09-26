5 motos elétricas à venda em Portugal que chegam aos 288 km de autonomia

Quem ainda acha que a mobilidade elétrica é uma conversa exclusiva do mundo automóvel talvez precise de espreitar um concessionário de duas rodas. As motos elétricas já se vendem em Portugal, oferecem acelerações capazes de calar alguns céticos e anunciam autonomias que vão muito além das voltas ao bairro. Enquanto uns continuam à espera de ouvir o escape para levar esta evolução a sério, reunimos cinco modelos disponíveis no mercado nacional que chegam aos 288 quilómetros de autonomia em cidade.

Entre as propostas que reunimos, estas são as cinco com maior autonomia urbana anunciada e comercialização confirmada em Portugal. A ordem considera as configurações de origem, sem baterias suplementares.

Os números referem-se a circulação em cidade: em autoestrada, a autonomia será inferior.

1. Zero DSR/X – a aventureira que lidera a seleção

Autonomia anunciada: até 288 km em cidade.

Preço em Portugal: desde 24.602 €.

A DSR/X leva a receita elétrica para o território das motos de aventura. A bateria de 17,3 kWh alimenta um motor com 229 Nm de binário, numa proposta com posição de condução direita e capacidade para enfrentar percursos para lá do asfalto.

Na tecnologia, destaca-se a combinação do sistema Cypher III+ com o controlo de estabilidade Bosch, incluindo funções específicas para utilização fora de estrada. A eletrónica gere a entrega de potência e as ajudas à condução, permitindo adaptar a resposta da moto às condições do percurso.

O carregador de origem de 6,6 kW pode ainda ser complementado por um módulo opcional de 6 kW para reduzir as paragens.

2. Zero SR/F – autonomia com temperamento desportivo

Autonomia anunciada em Portugal: até 275 km em cidade.

Preço em Portugal: 24.084,40 €.

A SR/F é a naked desportiva desta lista: apresenta 83 kW de potência máxima, 190 Nm de binário e uma velocidade máxima anunciada de 200 km/h. A bateria de 17,3 kWh permite juntar prestações elevadas a uma autonomia urbana que a coloca no segundo lugar desta seleção.

O sistema Cypher III+ e o controlo de estabilidade Bosch são os protagonistas tecnológicos, coordenando a resposta do motor e as ajudas eletrónicas. O resultado é uma moto em que o software tem um papel central na forma como a potência chega à estrada.

Para esta classificação, utilizámos os 275 km publicados pelo representante português, em vez dos 283 km indicados noutros mercados.

3. Zero S – uma naked para acumular quilómetros no dia a dia

Autonomia anunciada: até 262 km em cidade.

Preço em Portugal: 18.661,80 €.

A Zero S aproxima a tecnologia das elétricas de maior porte de uma utilização quotidiana. A versão de 11 kW de potência contínua oferece modos de condução como Eco, Rain e Sport, permitindo ajustar a resposta ao trânsito, ao piso ou à vontade de quem vai ao guiador.

Entre os destaques estão o sistema Cypher III+, a eletrónica Bosch e o painel TFT a cores. A transmissão por correia dispensa a lubrificação habitual de uma corrente.

No carregamento, convém distinguir configurações: passar dos 20% aos 80% demora cerca de duas horas e meia com o equipamento de origem; os 53 minutos anunciados pela marca exigem o módulo adicional de 6 kW.

4. Zero DS – versatilidade com eletrónica de aventura

Autonomia anunciada: até 249 km em cidade.

Preço em Portugal: 19.716,10 €.

A DS oferece uma alternativa de inspiração aventureira à S, com uma posição de condução elevada e soluções de arrumação integradas. A bateria de 15,6 kWh de capacidade máxima anunciada acompanha um motor com 132 Nm de binário.

O principal destaque tecnológico é o controlo de estabilidade Bosch com funções Offroad MSC, pensado para adaptar as ajudas eletrónicas à utilização fora do asfalto. Junta-lhe modos de condução configuráveis e transmissão por correia.

Para quem alterna cidade com percursos mais rápidos, a marca publica também 161 km no ciclo combinado cidade/autoestrada com a componente rápida a 113 km/h, uma referência mais prudente do que assumir os 249 km em qualquer situação.

5. LiveWire ONE – menos quilómetros, uma vantagem nas paragens

Autonomia anunciada: até 235 km em cidade.

Preço em Portugal: 15.290 €.

A LiveWire ONE fecha o top 5 com uma bateria de 15,4 kWh e uma aceleração anunciada dos zero aos 100 km/h em cerca de três segundos. A comercialização nacional inclui um parceiro em Lisboa, onde o modelo surge no inventário apresentado pela marca.

A sua maior distinção tecnológica nesta seleção é o carregamento rápido em corrente contínua, com uma carga dos zero aos 100% anunciada em aproximadamente 60 minutos.

Acrescenta controlo de tração, ABS, modos de condução e ligação ao smartphone. Para quem pretende encadear várias etapas, essa capacidade de recuperar energia merece tanta atenção como a autonomia inicial.