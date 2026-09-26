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Motores/Energia

5 motos elétricas à venda em Portugal que chegam aos 288 km de autonomia

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Quem ainda acha que a mobilidade elétrica é uma conversa exclusiva do mundo automóvel talvez precise de espreitar um concessionário de duas rodas. As motos elétricas já se vendem em Portugal, oferecem acelerações capazes de calar alguns céticos e anunciam autonomias que vão muito além das voltas ao bairro. Enquanto uns continuam à espera de ouvir o escape para levar esta evolução a sério, reunimos cinco modelos disponíveis no mercado nacional que chegam aos 288 quilómetros de autonomia em cidade.

Imagem exemplo de motos elétricas

Entre as propostas que reunimos, estas são as cinco com maior autonomia urbana anunciada e comercialização confirmada em Portugal. A ordem considera as configurações de origem, sem baterias suplementares.

Os números referem-se a circulação em cidade: em autoestrada, a autonomia será inferior.

1. Zero DSR/X – a aventureira que lidera a seleção

Autonomia anunciada: até 288 km em cidade.
Preço em Portugal: desde 24.602 €.

Imagem exemplo de motos elétricas

A DSR/X leva a receita elétrica para o território das motos de aventura. A bateria de 17,3 kWh alimenta um motor com 229 Nm de binário, numa proposta com posição de condução direita e capacidade para enfrentar percursos para lá do asfalto.

Na tecnologia, destaca-se a combinação do sistema Cypher III+ com o controlo de estabilidade Bosch, incluindo funções específicas para utilização fora de estrada. A eletrónica gere a entrega de potência e as ajudas à condução, permitindo adaptar a resposta da moto às condições do percurso.

O carregador de origem de 6,6 kW pode ainda ser complementado por um módulo opcional de 6 kW para reduzir as paragens.

2. Zero SR/F – autonomia com temperamento desportivo

Autonomia anunciada em Portugal: até 275 km em cidade.
Preço em Portugal: 24.084,40 €.

Imagem exemplo de motos elétricas

A SR/F é a naked desportiva desta lista: apresenta 83 kW de potência máxima, 190 Nm de binário e uma velocidade máxima anunciada de 200 km/h. A bateria de 17,3 kWh permite juntar prestações elevadas a uma autonomia urbana que a coloca no segundo lugar desta seleção.

O sistema Cypher III+ e o controlo de estabilidade Bosch são os protagonistas tecnológicos, coordenando a resposta do motor e as ajudas eletrónicas. O resultado é uma moto em que o software tem um papel central na forma como a potência chega à estrada.

Para esta classificação, utilizámos os 275 km publicados pelo representante português, em vez dos 283 km indicados noutros mercados.

3. Zero S – uma naked para acumular quilómetros no dia a dia

Autonomia anunciada: até 262 km em cidade.
Preço em Portugal: 18.661,80 €.

A Zero S aproxima a tecnologia das elétricas de maior porte de uma utilização quotidiana. A versão de 11 kW de potência contínua oferece modos de condução como Eco, Rain e Sport, permitindo ajustar a resposta ao trânsito, ao piso ou à vontade de quem vai ao guiador.

Entre os destaques estão o sistema Cypher III+, a eletrónica Bosch e o painel TFT a cores. A transmissão por correia dispensa a lubrificação habitual de uma corrente.

No carregamento, convém distinguir configurações: passar dos 20% aos 80% demora cerca de duas horas e meia com o equipamento de origem; os 53 minutos anunciados pela marca exigem o módulo adicional de 6 kW.

4. Zero DS – versatilidade com eletrónica de aventura

Autonomia anunciada: até 249 km em cidade.
Preço em Portugal: 19.716,10 €.

A DS oferece uma alternativa de inspiração aventureira à S, com uma posição de condução elevada e soluções de arrumação integradas. A bateria de 15,6 kWh de capacidade máxima anunciada acompanha um motor com 132 Nm de binário.

O principal destaque tecnológico é o controlo de estabilidade Bosch com funções Offroad MSC, pensado para adaptar as ajudas eletrónicas à utilização fora do asfalto. Junta-lhe modos de condução configuráveis e transmissão por correia.

Para quem alterna cidade com percursos mais rápidos, a marca publica também 161 km no ciclo combinado cidade/autoestrada com a componente rápida a 113 km/h, uma referência mais prudente do que assumir os 249 km em qualquer situação.

5. LiveWire ONE – menos quilómetros, uma vantagem nas paragens

Autonomia anunciada: até 235 km em cidade.
Preço em Portugal: 15.290 €.

A LiveWire ONE fecha o top 5 com uma bateria de 15,4 kWh e uma aceleração anunciada dos zero aos 100 km/h em cerca de três segundos. A comercialização nacional inclui um parceiro em Lisboa, onde o modelo surge no inventário apresentado pela marca.

A sua maior distinção tecnológica nesta seleção é o carregamento rápido em corrente contínua, com uma carga dos zero aos 100% anunciada em aproximadamente 60 minutos.

Acrescenta controlo de tração, ABS, modos de condução e ligação ao smartphone. Para quem pretende encadear várias etapas, essa capacidade de recuperar energia merece tanta atenção como a autonomia inicial.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
elétricos moto

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