430 km sem parar! Mota elétrica bate recorde do mundo e humilha concorrência

A autonomia continua a ser a principal dor de cabeça de quem pondera trocar os motores a combustão por elétricos. Os limites acabam de ser batidos. O piloto belga Jelle Verstaen, com uma Zero DS de produção, percorreu 436,5 km com uma única carga de bateria. O feito garantiu um lugar oficial no Guinness World Records e pulverizou a marca anterior, que estava fixada nos 310,7 km.

Mota elétrica fez mais de 430 km com uma só carga

Ao contrário do que acontece em muitas tentativas deste género, o veículo não era um protótipo experimental nem exibia carenagens estranhas desenhadas exclusivamente para cortar o vento num túnel fechado.

Tratava-se de um modelo de série, equipado apenas com o acessório oficial Power Tank da própria marca, elevando a capacidade energética para os 19,2 kWh. O objetivo passou por demonstrar até onde a tecnologia de prateleira consegue chegar no asfalto real.

Segredo dos Alpes ao Mediterrâneo e armadilha do vento

Para conseguir cumprir uma distância semelhante sem ligar o veículo à tomada, a estratégia teve de ser cirúrgica. A viagem arrancou no topo dos Alpes franceses e desceu gradualmente até à costa mediterrânica, aproveitando um desnível favorável que deu uma ajuda preciosa na regeneração e poupança de carga.

Ainda assim, a maior fatia do sucesso residiu na moderação do punho direito: a velocidade média foi mantida perto dos 52 km/h ao longo de praticamente todo o trajeto.

Em duas rodas, a resistência aerodinâmica é o pior pesadelo do consumo mal o velocímetro começa a subir. Andar devagar revelou-se a única forma viável de espremer cada watt sem esgotar as células de forma prematura.

Para viabilizar este ritmo baixo sem criar embaraços ao tráfego rodoviário do dia a dia, a equipa rodou noite dentro, aproveitando a calmaria e a fluidez das estradas desimpedidas.

Chuva torrencial no asfalto e dados que impressionam

O percurso esteve longe de ser um passeio descontraído pelas curvas europeias. Nos últimos 100 quilómetros, o tempo virou e os motociclistas enfrentaram chuva intensa contínua, o que aumentou o atrito com o piso empapado e tornou a condução muito mais exigente.

Mesmo com o piso encharcado e o frio da madrugada, o conjunto aguentou firme até o medidor acusar zero e o motor calar-se nos 436,5 km certificados via GPS.

Outras duas motas da mesma marca alinharam na mesma viagem e ambas bateram o anterior recorde mundial com folga. A desportiva Zero SR/S percorreu 350 km com a sua carga, enquanto o modelo mais aventureiro DSR/X aguentou 384 km nas mesmas circunstâncias.

Estes valores provam o salto técnico dos motores e baterias atuais, muito acima do que o mercado oferecia há meia dúzia de anos.

Claro que ninguém vai adotar um andamento de 50 km/h para atravessar o país numa viagem de fim de semana, sob pena de adormecer pelo caminho. Ainda assim, o teste serve para silenciar quem insiste que as motas elétricas não passam de brinquedos urbanos para ir ao café.

Mostra o potencial latente da tecnologia quando cada variável é calibrada ao detalhe, deixando o aviso à indústria tradicional de que os elétricos continuam a ganhar terreno.